Ku chwale Ojczyzny!

21 sierpnia br. podczas uroczystej zbiórki rektor-komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wręczył broń nowo wcielonym kandydatom na żołnierzy zawodowych.

Po podniesieniu flagi RP i odegraniu hymnu państwowego generał Krawczyk przypomniał podchorążym, że broń, którą otrzymują jest symbolem walki, bezpieczeństwa, żołnierskiej dyscypliny, a przede wszystkim męstwa.

– Ceremoniał wojskowy to nie treść zewnętrzna, ale forma tego, co tu przeżywamy, szanujemy i czemu oddajemy kult na co dzień i od święta. Ceremoniał wojskowy to głęboka treść naszego życia i kult symboli. Pamiętajcie, że największą wartością żołnierza jest męstwo. I tego męstwa się tutaj będziecie uczyć. Musicie zrozumieć różnicę pomiędzy męstwem a odwagą. Odwaga to swego rodzaju pogarda dla niebezpieczeństwa. Natomiast męstwo zbudowane jest na woli oraz rozumie, to ten właśnie atrybut jest najważniejszy w osobowości żołnierza. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy - weźmiecie po raz pierwszy broń do ręki. Niech służy do obrony ludzkiego życia i Rzeczypospolitej. Dziękuje Wam, że tu jesteście i życzę wytrwałości oraz siły w szkoleniu podstawowym. Bądźcie mężni! – podkreślał rektor-komendant.