Lotnicy po raz kolejny w Akcji Serce

22 sierpnia miała miejsce 10-ta Akcja Serce w 8. Bazie Lotnictwa transportowego.

W środę o godzinie 12.00 załoga samolotu M28B/PT Bryza w składzie: kpt. pil. Jan Bieżuński, por. pil. Paulina Ilba, st. sierż. Dominik Galiński wykonała lot po trasie Kraków - Katowice - Szczecin. W Katowicach do samolotu wsiadł zespół transplantologów, który natychmiast został przewieziony do jednego ze Szczecińskich szpitali. Już po raz dziesiąty lotnicy w Krakowa przyczynili się do ratowania ludzkiego życia wykonując lot w ramach Akcji Serce.

Tekst: mjr. Andrzej Głownia