Reprezentanci Wojska Polskiego 15 razy na podium

Natomiast tytuły wojskowych wicemistrzów świata wywalczyli: szer. rez. Rafał Bugdol (50 m stylem grzbietowym i 100 m stylem dowolnym), szer. Tomasz Polewka (100 m stylem grzbietowym), szer. Kacper Majchrzak (200 m stylem dowolnym), szeregowi: Kacper Majchrzak, Paulina Peda, Jan Hołub i Anna Dowgiert (sztafeta mieszana 4x100 m stylem dowolnym), szeregowi: Paulina Peda, Michał Poprawa, Marcin Stolarski i Anna Dowgiert (sztafeta mieszana 4x100 m stylem zmiennym).

Z kolei brązowe medale zdobyli: szer. Michał Poprawa (100 m stylem motylkowym), szer. Marcin Stolarski (50 m stylem klasycznym) oraz szeregowi Paula Żukowska, Justyna Burska, Paulina Peda i Anna Dowgiert (sztafeta kobiet 4x100 m stylem dowolnym).

Finałowe wyścigi dostarczyły kibicom obserwującym zmagania pływaków na pływalni w Samarze wiele emocji. Szczególnie emocjonujący był finał 50 m stylem motylkowym kobiet, w którym pierwsze miejsce zajęły ex aequo Polka szer. Anna Dowgiert i Rosjanka sierż. Swietłana Czimrowa. Nasza reprezentantka uzyskała czas 26,48 s. Niezwykle interesujący był też finał 50 m stylem grzbietowym mężczyzn, w którym z wynikiem 25,40 s triumfował Niemiec Christian Diener. Drugą pozycję ex aequo zajęli Polak szer. rez. Rafał Bugdol i Brazylijczyk Fabio Arikawa Santi – do Niemca stracili 0,35 s. Natomiast czwarty z czasem 25,89 s był szer. Tomasz Polewka.

Warto podkreślić, że na zeszłorocznych mistrzostwach, które odbyły się w Rio de Janeiro, również trzy czołowe miejsca w klasyfikacji medalowej wywalczyli pływacy z Brazylii, Rosji i Polski. Brazylijczycy zdobyli 22 złote krążki, Rosjanie dziewięć, a Polacy trzy. Biało-czerwoni do trzech złotych krążków dorzucili trzy srebrne oraz osiem brązowych. W Samarze nasi reprezentanci zbliżyli się do wojskowych potęg pływackich, zdobywając dwa razy więcej złotych i srebrnych medali niż na zeszłorocznym czempionacie w Rio de Janeiro. Na uwagę zasługują też coraz lepsze wyniki reprezentantów Chin. To nie dziwi, gdyż Chińczycy chcą jak najlepiej wypaść na przyszłorocznym czempionacie, który w ramach wojskowych igrzysk odbędzie się właśnie w Chinach.