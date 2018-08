Muzeum zbiera pamiątki z wojny polsko-bolszewickiej

Odznaki, mundury, wyposażenie indywidualne żołnierzy, części uzbrojenia, a także osobiste przedmioty uczestników walk – między innymi na takie pamiątki z czasów Bitwy Warszawskiej czekają muzealnicy. Pamiątki z tamtego okresu można przekazywać do Muzeum Wojska Polskiego. Zostaną ocenione przez kustoszy, po czym trafią na ekspozycję powstającego w Ossowie muzeum.

Muzeum Bitwy Warszawskiej ma być gotowe za dwa lata. Powstanie w Ossowie, czyli w miejscu, gdzie w 1920 roku polskie wojska zatrzymały i pokonały bolszewików. W dniu Święta Wojska Polskiego minister obrony Mariusz Błaszczak zwrócił się z apelem do wszystkich osób, które mają przedmioty z tamtego okresu. – Ogłaszam społeczną zbiórkę eksponatów do Muzeum Bitwy Warszawskiej. Bardzo często stanowią one relikwie, są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Proszę o udostępnienie ich nam wszystkim. Razem stwórzmy to muzeum, które z pewnością będzie wspaniałym i godnym miejscem przechowywania i eksponowania narodowych pamiątek – mówił 15 sierpnia szef resortu obrony. Nowa placówka ma być filią Muzeum Wojska Polskiego.

Każdy, kto ma w domu jakieś archiwalia związane z wojną polsko-bolszewicką, może je przekazać już teraz. Jak to zrobić? – Można przyjść do nas i spotkać się z kustoszami. Czekamy na telefony z deklaracjami, e-maile oraz zdjęcia pamiątek – mówi Sebastian Warlikowski, rzecznik prasowy Muzeum Wojska Polskiego. Dary można zgłaszać do Działu Głównego Inwentaryzatora – Sekcji Pozyskiwania MWP (tel. 22 629 52 71, wewn. 141, e-mail: pozyskiwanie@muzeumwp.pl). Wartość muzealną mogą mieć różnego rodzaju przedmioty, np.: odznaki wojskowe, naszywki, mundury lub ich fragmenty, sztandary, a nawet elementy uzbrojenia. – Czekamy na wyjątkowe pamiątki związane z wydarzeniami 1920 roku. Interesują nas także osobiste przedmioty żołnierzy, np. filiżanki, fajki – podkreśla Warlikowski. – Wszystkie zadeklarowane bądź dostarczone rzeczy zostaną poddane merytorycznej ocenie przez kustoszy Muzeum Wojska Polskiego.