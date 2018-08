Konkurs fotograficzny – obchody 100-lecia Marynarki Wojennej

Konkurs fotograficzny „Na morzu, lądzie i w powietrzu – obchody 100-lecia Marynarki Wojennej w obiektywie Polaków”.

Celem konkursu i późniejszej wystawy wyróżnionych fotografii jest uczczenie i wzbogacenie obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej RP oraz rozpowszechnianie polskich tradycji wojskowych, a w szczególności marynarskich wśród polskiego społeczeństwa. Organizatorami są Komitet Obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej RP oraz Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS).

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Zadanie jest bardzo proste – wystarczy przesłać do nas ulubioną fotografię swojego autorstwa z dotychczasowych wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Marynarki Wojennej RP. Najlepsze prace wybrane przez kapitułę konkursu zostaną nagrodzone podarunkami rzeczowymi oraz zaprezentowaniem w ramach wystawy, której premiera będzie miała miejsce 28 listopada 2018 roku w czasie uroczystości związanych z setną rocznicą powołania do życia morskiego rodzaju sił zbrojnych w Polsce. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych, które prosimy kierować na adres email: konkurs@wiis.org.pl z dopiskiem „Na morzu, lądzie i w powietrzu – obchody 100-lecia Marynarki Wojennej w obiektywie Polaków” upływa 30 września 2018 roku. Przed wzięciem udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który dostępny jest dla Państwa tutaj.