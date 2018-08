Nurkowe manewry

Zakończyło się trwające od 7 sierpnia szkolenie nurkowe saperów.

Saperzy z 5 Kresowego batalionu saperów z Krosna Odrzańskiego ćwiczyli razem z saperami z 1 pułku saperów z Brzegu, 3 pułku inżynieryjnego ze Szczecina, 2 stargardzkiego batalionu saperów, 4 batalionu inżynieryjnego z Głogowa oraz 10 Brygady kawalerii pancernej ze Świętoszowa.

Ponad 30 żołnierzy przybyło na szkolenie z ratowniczo-leczniczym kontenerowym zespołem hiperbarycznym, sprężarką kontenerową oraz przenośnymi sprężarkami powietrza oddechowego. Dodatkowo do dyspozycji mieli łodzie z silnikami zaburtowymi, quady, zestaw ratowniczy HOLMATRO oraz indywidualne zestawy nurkowe. Na miejsce ćwiczeń zostało wybrane jezioro Rakowe znajdujące się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Maksymalna głębokość na poziomie 12 m oraz przejrzystość 3m – 4m to bardzo dobre warunki zarówno do szkolenia żołnierzy, którzy dopiero nabyli wojskowe uprawnienia nurkowe, jak i doskonalenia technik nurkowania przez doświadczonych nurków.