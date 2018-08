Więcej szeregowych z szansą na oficera

Kursy oficerskie będą trwały od 3 do 12 miesięcy. Wezmą w nich udział podoficerowie, szeregowi zawodowi oraz osoby cywilne. Warunkiem obowiązującym wszystkich jest tytuł magistra. Podczas rekrutacji będzie się też liczył kierunek studiów lub – w przypadku żołnierzy – doświadczenie oraz kwalifikacje w określonych specjalnościach. Z kolei osoby ubiegające się o przyjęcie do korpusu medycznego w dniu rozpoczęcia szkolenia muszą się legitymować prawem wykonywania zawodu.

MON zdecydował, że szkolenie kandydatów na oficerów w 2019 roku będą prowadziły cztery uczelnie: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Kursy oficerskie na wojskowych uczelniach będzie mogło w przyszłym roku rozpocząć 475 osób. Ponad 330 miejsc jest przeznaczonych dla żołnierzy, z tego aż 41 dla szeregowych. To dużo więcej niż w poprzednich latach, gdy limit dla tego korpusu wynosił 15. Większość absolwentów będzie służyć w jednostkach Dowództwa Generalnego, 144 osoby trafią do WOT-u. Nabór na pierwszy kurs już trwa.

Kto na jaki kurs?

Najkrótsze kursy adresowane do cywili oraz podoficerów będą prowadzone w Akademii Wojsk Lądowych. Przygotowano tu w sumie 23 miejsca dla kandydatów na podporuczników w korpusach: medycznym (przyszli dentyści, weterynarze, farmaceuci, fizyko-biochemicy, ratownicy medyczni), sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa.

W kursach półrocznych mogą wziąć udział wyłącznie podoficerowie zawodowi. Szkolenia dla 296 żołnierzy będą się odbywały we wszystkich czterech uczelniach. Najwięcej, bo aż 127 podoficerów przyjmie Akademia Wojsk Lądowych. Zajęcia będą prowadzone w grupach m.in.: pancerno- zmechanizowanej (53 osoby), kontrwywiadu wojskowego (7), rozpoznania i likwidacji skażeń (5). Po 10 podoficerów będzie się szkolić w grupie rakietowej i artylerii, rozpoznania ogólnego oraz saperskiej.

W Wojskowej Akademii Technicznej półroczne szkolenie przejdzie 72 podoficerów (36 osób będzie się szkolić z eksploatacji systemów łączności i tyle samo z eksploatacji systemów informatycznych). W dęblińskiej Szkole Orląt uczyć się będzie 55 podoficerów, w tym przyszli specjaliści radiotechniki (25), artylerii przeciwlotniczej (10) oraz obsługujący przeciwlotnicze zestawy rakietowe (20). Nieco mniej, bo 42 kandydatów na oficerów przyjmie Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Tu podoficerowie będą zdobywać wiedzę ogólną (10) oraz dotyczącą wojskowej logistyki (32).

Szansę na oficerskie gwiazdki mają też szeregowi zawodowi. Na przyszłorocznych kursach miejsc dla nich będzie znacznie więcej niż w latach ubiegłych, gdy na szkolenie przyjmowano zaledwie 15 osób. Na wszystkich będzie czekać Akademia Wojsk Lądowych. – W przyszłym roku szkolenie na podporucznika będzie mogło rozpocząć na naszej uczelni 41 szeregowych. Najwięcej, bo 20 z nich będzie się szkolić w grupie pancerno-zmechanizowanej, po 10 osób przyjmiemy na kurs w grupie rakietowej i artylerii oraz eksploatacji systemów łączności. Jedna osoba będzie się kształcić na potrzeby korpusu sprawiedliwości i obsługi prawnej – mówi mjr Marcin Jasnowski, rzecznik prasowy AWL.

O udział w kursach 12-miesięcznych będą też mogli starać się cywile. Przygotowano dla nich w sumie 115 miejsc. Większość, 99 ochotników, przejdzie szkolenie we wrocławskiej Akademii (86 utworzy grupę pancerno-zmechanizowaną, 3 – obsługi prawnej, 10 – ekonomiczno-finansową). Pozostałe 16 osób trafi na kurs w Akademii Marynarki Wojennej (ogólnologistyczny).

Nabór jeszcze w tym roku

Część kandydatów musi złożyć wniosek jeszcze w tym roku. Termin jednak jest uzależniony od rodzaju kursu. Najmniej czasu mają podoficerowie zainteresowani sześciomiesięcznym szkoleniem. Składać wnioski do dyrektora Departamentu Kadr MON można tylko do 28 września. Podoficerowie, którzy chcą wziąć udział w trzymiesięcznym szkoleniu, dokumenty powinni dostarczyć do 21 stycznia 2019 roku.

Cywile, którzy chcą wziąć udział w trzymiesięcznym kursie, muszą z kolei złożyć wniosek do dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU, termin upływa 31 stycznia 2019 roku, w przypadku rocznego szkolenia – 15 maja przyszłego roku. Taki sam termin obowiązuje szeregowych.

O przyjęciu na szkolenie będą decydować wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna.

Absolwenci jako podporucznicy rozpoczną służbę w jednostkach w całym kraju. Najwięcej, bo 237, osób trafi do jednostek Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 144 – do wojsk obrony terytorialnej. Dziesięciu podporuczników obejmie stanowiska w Żandarmerii Wojskowej, 17 w jednostkach Dowództwa Garnizonu Warszawa. Pozostałych 67 rozpocznie służbę m.in. w Departamencie Kadr MON, Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia, Prokuraturze Wojskowej i Wojskowej Akademii Technicznej.

W 2018 roku na kursach oficerskich na czterech uczelniach było 540 miejsc, w tym ponad 220 przeznaczonych dla cywili, ponad 290 dla podoficerów i 15 dla szeregowych.

W 2017 roku na szkolenie oficerskie zostały przyjęte 442 osoby, wśród nich ponad 300 podoficerów. Wtedy jednak kursy odbywały się tylko na dwóch uczelniach: wrocławskiej, wówczas jeszcze Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych (dziś AWL), oraz w dęblińskiej „Szkole Orląt”.