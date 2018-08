Czas świętowania i podniebnych atrakcji

Centralne Obchody Stulecia Lotnictwa Wojskowego rozpoczną się w czwartek w Dęblinie. 23 sierpnia od godz. 9 do 17 będzie można zwiedzić statyczną wystawę samolotów i śmigłowców. Na terenie 41 Bazy będą prezentowane statki powietrzne, które są w wyposażeniu 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, czyli turbośmigłowe PZL-130 Orlik, odrzutowe TS-11 Iskra, małe transportowce M-28 Bryza i najnowsze samoloty szkolne polskich sił zbrojnych – M-346. Staną również śmigłowce Mi-2 oraz SW-4 Puszczyk i samoloty Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego z Dęblina, czyli MiG-29 oraz F-16. Gratką dla miłośników lotnictwa będzie także możliwość wejścia na pokład natowskiego samolotu wczesnego ostrzegania AWACS. – Zapraszamy wszystkich miłośników polskich skrzydeł. Będzie można porozmawiać z pilotami i technikami, zobaczyć z bliska samoloty i dowiedzieć się czegoś więcej o szkoleniu pilotów wojskowych oraz o specyfice pracy lotników – mówi kpt. Magdalena Busz, rzecznik prasowy 4 Skrzydła.

Konferencje, wystawy, koncerty

W ramach jubileuszowych uroczystości Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „100 lat polskiego lotnictwa wojskowego”. Odbędzie się ona w czwartek (od godz. 10 do 15) na terenie Szkoły Orląt. – Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych wyników badań z historii polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1918–2018 oraz popularyzowanie wiedzy o lotnictwie – mówi mjr Agnieszka Kossowska z wydziału prasowego WSOSP. Podczas konferencji będzie mowa m.in. o asach polskiego lotnictwa wojskowego, konstrukcjach lotniczych polskich sił powietrznych czy doświadczeniach z udziału w misjach wojskowych. – Będziemy w Dęblinie gościć także młodzież. W uroczystościach wezmą udział poczty sztandarowe szkół podstawowych i średnich, laureaci konkursów o tematyce lotniczej. Odbędzie się także pokaz musztry paradnej klas mundurowych – dodaje mjr Kossowska.

Podczas jubileuszu stulecia lotnictwa wojskowego premierę będzie miał album Wojskowego Instytutu Wydawniczego „Siła nośna”.

To nie wszystko. W czwartek o godz. 16 rozpocznie się wernisaż wystawy „Historia polskiego lotnictwa wojskowego” w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wystawa przedstawia historię powstania i najważniejsze etapy rozwoju polskiego lotnictwa aż po czasy współczesne. – Uwagę widzów zwracamy szczególnie na dzieje szkolnictwa wojskowego, znaczenie Szkoły Orląt jako kuźni asów polskiego lotnictwa – mówi Malwina Markiewicz, kierownik działu marketingu Muzeum Sił Powietrznych. Najstarsze prezentowane eksponaty pochodzą z czasów I wojny światowej, są to m.in. odznaki polskich pilotów. Prezentowana będzie także replika samolotu Fokker oraz oryginalne śmigło i silnik produkowanego w Polsce włoskiego samolotu myśliwskiego A-1 Balilla oraz włoskie plany konstrukcyjne tej maszyny z 1918 roku. – Ponadto będzie eksponowany m.in. sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, mundury i kombinezony lotnicze z różnych okresów, symulatory lotu TS-11 Iskra i PZL-130 Orlik oraz różnego rodzaju dioramy i multimedia. Poznać będzie można historię symboliki lotniczej: biało-czerwonej szachownicy, gapy i orła lotniczego – informuje Jacek Zagożdżon, kierownik wystawy. Na eskpozycji zewnętrznej będzie prezentowanych m.in. 80 różnego rodzaju statków powietrznych, zestawy radiolokacyjne, urządzenia do ubezpieczenia lotów oraz zestawy przeciwlotnicze.

Czwartkowe uroczystości zakończy koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (godz. 17.30–19.00).

Natomiast w piątek odbędzie się msza św. z okazji Centralnych Obchodów (godz. 12.), następnie przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt uroczysty apel, w którym wezmą udział m.in. przedstawiciele MON, BBN, Dowództwa Generalnego RSZ i podległych mu jednostek lotniczych. Planowany był także chrzest samolotów M-346, ale uroczystość została odwołana.

Podczas jubileuszu stulecia lotnictwa wojskowego premierę będzie miał album Wojskowego Instytutu Wydawniczego „Siła nośna". Publikacja powstała we współpracy z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a jej mecenasem jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

Wojskowy Instytut Wydawniczy z okazji 100-lecia lotnictwa wojskowego przygotował także specjalne jednodniowe wydania gazety. Jedna będzie dostępna w Dęblinie, druga podczas Air Show w Radomiu. Mecenasami obu jednodniówek jest Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Koncern Naftowy Orlen, Polska Spółka Gazownictwa oraz Fundacja PGNiG – „Rozgrzewamy Polskie Serca”.

Weekend podniebnych atrakcji

Zaraz po zakończeniu Centralnych Obchodów Stulecia Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie, miłośnicy podniebnych akrobacji powinni się przenieść do Radomia, gdzie odbędą się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. – W powietrzu zaprezentuje się 110 samolotów i śmigłowców, a przeszło 50 maszyn będzie można oglądać na wystawie statycznej na płycie lotniska – mówi kpt. Magdalena Busz. – Na Air Show będziemy gościć przedstawicieli 22 państw. Pierwsze zespoły wylądowały już w Radomiu – dodaje rzeczniczka.

W Polsce przed weekendowymi pokazami są już m.in. grupy z Jordanii, Łotwy i Pakistanu. Wczoraj odbyły się pierwsze treningi, m.in. wspólny występ przygotowywali piloci pasażerskiego samolotu w barwach LOT B-737 MAX i sześciu Iskier z zespołu akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”.



Film: materiały organizatora

Organizatorzy zapewniają, że pokazy będą największymi z dotychczas organizowanych w Polsce i jedne z największych w Europie. Udział w pokazach wezmą soliści i zespoły z 22 państw. Podniebny pokaz wykona dziewięć zagranicznych zespołów akrobacyjnych i pięć formacji krajowych.

Widzowie będą podziwiać m.in. akrobacje w wykonaniu zespołów „Frecce Tricolori” z Włoch, „Patrulla Aguila” z Hiszpanii, ze Szwajcarii „Patrouille de Suisse”, z Finlandii „Midnight Hawks”, łotewskie „Baltic Bees” czy z Chorwacji „Wings of storm”. Poza tym na Air Show wystąpią „Royal Jordanian Falcons” z Jordanii i Pakistańczycy na samolotach JF-17 i Mushshack. Będą „Biało-Czerwone Iskry” i Zespół Akrobacyjny „Orlik”. W powietrzu zaprezentuje się samolot wczesnego ostrzegania i kierowania AWACS, piloci „Red Bull” w samolotach B-25J, F4U-4, Alpha Jet oraz śmigłowcu BO-105 C.

Bilety na pokazy można było kupić dotąd przez Internet. W sobotę i w niedzielę wejściówki będzie można nabyć także przed pokazami w Radomiu. Organizatorzy zapraszają w weekend od godz. 9 do 19.

Podczas Air Show będzie można obejrzeć także wystawę statyczną, na której zostanie zaprezentowany sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Wyeksponowanych zostanie około 60 jednostek sprzętu wojskowego: czołgi, transportery opancerzone, armaty, zestawy przeciwlotnicze, radary, będzie można także zobaczyć z bliska broń osobistą żołnierzy i symulatory szkolenia strzeleckiego.

Dla gości Air Show przygotowano także strefy tematyczne, m.in. na temat Dywizjonu 303. Swoją ofertę zaprezentują również przedstawiciele przemysłu obronnego. W tzw. alei przemysłu będzie można odnaleźć także stoisko Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Czytelnicy otrzymają tam okolicznościowe wydania „Polski Zbrojnej”, sierpniowy numer magazynu poświęcony w dużej mierze lotnictwu oraz wydanie specjalne „Bellony” i „Polskę Zbrojną Historia”.