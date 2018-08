Zmagania piłkarskie marynarzy

W poniedziałek (20 sierpnia) o godzinie 18:00 na stadionie KPW Gdynia został rozegrany mecz I rundy Pucharu Polski pomiędzy reprezentacją Marynarki Wojennej RP a UKS 82 Klukowo Gdańsk (B klasa). Zmagania piłkarskie zakończyły się zwycięstwem marynarzy 4:0.

Mecz rozpoczął się o godzinie 18.00. Przez pierwsze dziesięć minut oglądać było można wyrównane spotkanie. Obie drużyny skutecznie blokowały dostęp do własnej bramki i rywalizacja toczyła się w środku pola. Po kwadransie śmielej zaczęli atakować marynarze. Podczas drugiej akcji podbramkowej wychodzącego w polu karnym na czystą pozycję marynarza ostrym wejściem w nogi zatrzymał zawodnik UKS Klukowo. Sędzia nie miał innej możliwości jak podyktować rzut karny. Perfekcyjnie wykonany karny dał prowadzenie reprezentacji Marynarki Wojennej - było 1:0. Marynarze nie poprzestawali na utrzymywaniu się przy piłce, cały czas spokojnie prowadzili atak pozycyjny, podczas którego w dwudziestej minucie zawodnik z Klukowa zatrzymał nieprzepisowo w polu karnym piłkę ręką. Ponownie spokojnym i pewnym wykonaniem rzutu karnego popisali się marynarze. Drużyna przeciwna po stracie drugiej bramki przystąpiła do ataku, który w 35 minucie dał im stu procentową sytuację. Niestety nie wykorzystali jej i wynik do końca pierwszej połowy pozostał bez zmian.

W drugiej połowie gra wyglądała podobnie. Marynarze po dokładnym dośrodkowaniu z prawej strony strzelili kolejnego gola. Niestety sędzia dopatrzył się pozycji spalonej i nie uznał trafienia. Konsekwentnie drużyna gospodarzy przeszkadzała przeciwnikowi, który tylko dwukrotnie oddał strzał na bramkę marynarzy. Kolejne ataki dodały marynarzom pewności siebie i po pięknym strzale z dystansu 12 metrów zaliczyli następne trafienie. Drużyna gości była rozbita. Efektem jej postawy była kolejna bramka reprezentacji Marynarki Wojennej. Było 4:0. W 85 minucie groźnie wyglądającego urazu doznał obrońca marynarzy. Wszystkie możliwe zmiany zostały wykonane wcześniej więc ostanie minuty meczu drużyna gospodarzy kończyła w dziesiątkę. Nie wpłynęło to na obraz gry na boisku i do kolejnej rundy Pucharku Polski pewnie zakwalifikowali się marynarze.