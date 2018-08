Ekonomia wojny

Już wróżono jej zmierzch. Zastąpić ją miały nowocześniejsze rozwiązania, chociażby jej rakietowa odmiana. Tymczasem artyleria lufowa – bo o niej mowa – nadal jest w wyposażeniu najważniejszych armii świata, co więcej wiele wskazuje na to, że będziemy świadkami jej renesansu i stworzenia kolejnej generacji armatohaubic. Wszystko za sprawą nowych typów amunicji, umożliwiających rażenie ze 155-milimetrowych dział celów oddalonych nawet o 100 kilometrów! Do tej pory takie zasięgi były zarezerwowane dla broni rakietowej, która jest znacznie droższa w utrzymaniu i eksploatacji. Ale ekonomia już nie jeden raz decydowała o tym, kto wygra wojnę.

Jeszcze dwie dekady temu maksymalny zasięg przeróżnych systemów artylerii lufowej wynosił w najlepszym razie około 30 kilometrów. Dotyczy to szczególnie natowskiego standardu kalibru 155 mm w wypadku armatohaubic oraz 152 mm w odniesieniu do uzbrojenia państw dawnego Układu Warszawskiego.

Dla artylerii np. kilkanaście kilometrów (to zasięg Dany) oznacza, iż będzie prowadzić swoje działania bardzo blisko linii frontu. A to, dla jednostek które mają ograniczoną mobilność – nawet przy zestawach samobieżnych – stanowi ogromne zagrożenie, bo gdy strzelą, to nie znikną w ciągu minuty niezauważone. O ile bowiem żołnierze są w stanie zamaskować działa przed wzrokiem zwiadu, o tyle gdy artyleria już „zagada”, karty zostają odkryte. Chociażby dzięki radarom artyleryjskim można błyskawicznie ustalić, skąd jednostki prowadzą ogień. A wtedy, co logiczne, natychmiast stają się priorytetowym celem dla nieprzyjaciela.

Ograniczony do kilkunastu kilometrów zasięg armatohaubic 152 i 155 mm wymusza również potrzebę posiadania sporej ilości tego typu sprzętu w linii, tak aby zabezpieczyć nim dłuższe odcinki frontu. Łatwo wyliczyć, że przy 60- kilometrowym odcinku potrzeba dwóch, a może nawet trzech baterii. Mając na uwadze wszystkie te ograniczenia, nic dziwnego, że armie na całym świecie od pewnego czasu stawiają na rakietową odmianę artylerii. Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, takie jak chociażby polska WR-40 Langusta, mają zasięg dwa razy większy od 152-mm haubic Dana, będących do niedawna podstawą lufowej artylerii rodzimych wojsk lądowych. A gdy weźmiemy pod uwagę nową generację pocisków o zasięgu prawie 70 km (które dla nas może są nowością, ale wiele armii świata ma je już dawno w linii i uznaje za standard), to mówimy o trzykrotnie większym zasięgu.