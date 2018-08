Pokazy Air Show coraz bliżej

– Jesteśmy na ostatniej prostej przygotowań. W Polsce są już piloci pakistańskich sił powietrznych, niebawem będą pojawiać się kolejne ekipy. W sumie przylecą piloci z 22 krajów – mówił Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON podczas konferencji prasowej dotyczącej Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2018.

– To będą największe i najdłuższe pokazy w historii tego typu imprez w Polsce. Największa będzie też towarzysząca im wystawa statyczna – podkreślał Wojciech Skurkiewicz. Przypomniał, że w wydarzeniu wezmą udział piloci z 22 krajów. Ponad 100 statków powietrznych zaprezentuje się na radomskim niebie. Dodał, że od wczoraj w Polsce są już m.in. samoloty JF-17 Thunder pakistańskich sił powietrznych. Dziś z kolei na radomskim lotnisku wylądowali piloci łotewskiej grupy „Baltic Bees” na sześciu samolotach Aero L-39C Albatros. Niedługo po nich pojawiła się grupa Royal Jordanian Falcons z Jordanii. – Jesteśmy na ostatniej prostej przygotowań. Pojawią się kolejne ekipy, które tu, w Radomiu, będą przygotowywać się do pokazów. Te treningi, stanowiące preludium do pokazów lotniczych, praktycznie rozpoczynają się w tej chwili – mówił Skurkiewicz. Minister przypomniał, że impreza odbywać się będzie w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia lotnictwa wojskowego w naszym kraju.

Gen. bryg. Krzysztof Żabicki, radca koordynator ds. Air Show, podkreślał, że w tym tygodniu będzie wiele okazji, by podpatrzeć w powietrzu próby gości z zagranicy. – Być może będzie to lekka uciążliwość dla mieszkańców Radomia, ale mając na uwadze rangę wydarzenia, liczymy, że nie będzie to stanowiło dużego problemu – mówił generał. Na ręce generała wiceminister Skurkiewicz złożył podziękowania dla całego zespołu, który przez kilka miesięcy przygotowywał pokazy. – Panie generale, proszę przyjąć wyrazy uznania i podziękowania. Jestem przekonany, że będzie to z wielkim zyskiem dla wszystkich miłośników lotnictwa, którzy przyjadą do Radomia w sobotę i niedzielę – mówi wiceminister.