Australia i Polska chcą pogłębiać współpracę obronną

Wzmocnienie relacji obronnych między Australią a Polską były głównym tematem spotkania australijskiej minister obrony, senator Marisy Payne z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Spotkanie odbyło się w Izbie Parlamentu w Canberze.

Minister M. Payne i minister M. Błaszczak potwierdzili wspólne zobowiązanie do podejmowania wysiłków na rzecz rozpowszechniania stabilności, walki z terroryzmem i utrzymania porządku opartego na globalnych zasadach.

Ministrowie resortów obrony zgodzili się również co do przygotowania listu intencyjnego (Memorandum of Understanding) dotyczącego współpracy obronnej w celu zwiększenia zaangażowania obronnego pomiędzy naszymi narodami. Obszary potencjalnej przyszłej współpracy mogą obejmować wymianę w zakresie wspólnych problemów związanych z globalnym bezpieczeństwem, szkolenia wojskowe i edukację oraz bezpieczeństwo cybernetyczne.