Mistrz jest tylko jeden

Miniony weekend dla sierż. Artura Pelo stał się ważnym sportowym wydarzeniem. W Policach zorganizowano trzydniowe zawody biegowe. W przepięknych warunkach przyrodniczych okolic Polic nasz mistrz wygrał WSZYSTKO, co było do wygrania.

Piątkowy nocny bieg na dystansie 5 km nie sprawił Arturowi żadnych problemów. Sobotnia dziesiątka tylko go rozgrzała, natomiast rozegrany w niedzielę bieg na dystansie 7,5 km – Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych 2018 (IV Ekstremalny Dzikobieg z przeszkodami) potwierdził tylko, że żołnierz 7 BOW nie ma sobie równych.

Wydawać by się mogło, że po tak wyczerpującym sportowym weekendzie Artur w poniedziałek będzie odpoczywał. Nic bardziej mylnego – od samego rana sierż. PELO przystąpił do wykonywania obowiązków służbowych w jednostce. Jest to przykład, że pasję sportową można pogodzić ze służbą żołnierza zawodowego.