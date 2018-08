Wyjątkowe święto, wyjątkowy konkurs!

Pokazy lotniczych akrobacji, wystawy, konferencje, pikniki – polscy lotnicy obchodzą setną rocznicę utworzenia sił powietrznych. Uwiecznij na fotografii najciekawsze chwile z tego wydarzenia, a może to właśnie Ty usiądziesz za sterami symulatora F-16 lub otrzymasz album o historii polskiego lotnictwa. A więc – aparaty w dłoń!

Uroczyste obchody stulecia polskich sił powietrznych w Dęblinie dobiegają końca, ale już w sobotę w Radomiu startuje kolejne wielkie wydarzenie – Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show (25–26 sierpnia). Wówczas w powietrze wzbije się 110 statków powietrznych, a kolejne 50 będzie można podziwiać na wystawie statycznej. Pokaż nam, jak to wydarzenie wygląda z Twojej perspektywy – uwiecznij je na zdjęciu i zgłoś pracę na konkurs. Nie musi być to fotografia profesjonalna – zdjęcie możesz zrobić nawet telefonem komórkowym. Chętnie też zobaczymy Twoje selfie z pilotami, ale możesz pokazać również, jak Twoje pociechy reagują na widok maszyn w przestworzach. Tu liczy się kreatywność!

A co jeśli nie wybieracie się w weekend do Radomia? Nic straconego – możecie przesłać nam zdjęcie, które zrobiliście podczas uroczystości, które odbyły się w Dęblinie czy w trakcie wycieczki do miejsc związanych z historią polskiego lotnictwa. Najważniejsze, by Wasza praca była jedyna w swoim rodzaju.

Autorzy piętnastu najciekawszych fotografii otrzymają albumy „Siła nośna”, które przygotowaliśmy (Wojskowy Instytut Wydawniczy, Muzeum Sił Powietrznych w Dębinie, Polska Grupa Zbrojeniowa) z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy utworzenia Sił Powietrznych RP. Dodatkowo autorzy trzech najlepszych fotografii otrzymają wyjątkowe nagrody – vouchery na lot symulatorem myśliwca F-16, które ufundowała firma Wyjątkowy Prezent.

Zdjęcia prześlijcie na adres konkurs@zbrojni.pl. Na Wasze prace czekamy do środy 29 sierpnia, do godziny 20.00. Spośród nadesłanych zdjęć wybierzemy 15 naszym zdaniem najciekawszych, a ich autorzy otrzymają wspomniane wyjątkowe albumy lotnicze. Wybrane fotografie zostaną opublikowane w galerii na naszym profilu na Facebooku. Czytelnicy portalu polska-zbrojna.pl. zadecydują, kto otrzyma nagrodę główną, czyli voucher na lot symulatorem F-16. Wygrają go trzy osoby, których prace otrzymają najwięcej polubień na FB.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 3 września o godzinie 12.

Pamiętajcie, że wysłanie swojej pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na profilu „Polski Zbrojnej” na Facebooku, a także na przetwarzanie danych osobowych – oczywiście tylko na potrzeby konkursu.

Więcej informacji o nagrodzie głównej znajdziecie na stronie sponsora nagród, firmy Wyjątkowy Prezent, a szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie.

Jeśli przyjedziecie do Radomia na pokazy Air Show, nie zapomnijcie odwiedzić naszego stoiska. Znajdziecie nas w tzw. alei przemysłu. Będziemy mieli dla Was nasze wydawnictwa, a także przygotowaną z okazji jubileuszu sił powietrznych jednodniówkę, która powstała dzięki wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Fundacji PGNiG – „Rozgrzewamy Polskie Serca”.

Do zobaczenia!