Saperskie Dni Dobrosąsiedztwa

Przeprawa połączy Kryłów z ukraińską miejscowością Krzeczów. Użytkowana będzie przez całą niedzielę podczas trwania imprez z okazji X Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Zgodnie z tradycją na środku mostu spotkają się delegacje władz obu nadgranicznych regionów i w ten sposób zainaugurują polsko-ukraińskie obchody. Władze gminy Mircze, na terenie której mieści się miejscowość Kryłów, szacują, że z przygotowanej przez wojsko przeprawy skorzysta w weekend nawet 2 tys. osób.

Pododdział z 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego wyruszył do Kryłowa w piątek przed południem. Po dotarciu na miejsce żołnierze zorganizowali polowe obozowisko oraz opracowali szczegółowy plan budowy. W sobotę do godzin popołudniowych most zostanie zbudowany. Nie znaczy to jednak, że praca żołnierzy się skończy. Przez całą niedzielę, gdy most będzie służył uczestnikom Dni Dobrosąsiedztwa, saperzy będą pełnić przy nim dyżury. Systematycznie będą sprawdzać, czy nurt rzeki i ruch pieszych nie spowodował poluzowania łączenia bloków pontonowych i systemów zakotwiczenia. Ich zadanie zakończy się dopiero w poniedziałek, gdy most zostanie rozebrany.

Most w Kryłowie jest drugim budowanym w tym miesiącu przez saperów z Dęblina z okazji przygranicznych obchodów Dni Dobrosąsiedztwa. Tydzień temu dłuższą przeprawę wybudowali w miejscowości Zbereże.