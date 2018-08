Obchody 1 września na Westerplatte jednak z udziałem wojska

Wojsko Polskie będzie obecne na Westerplatte 1 września. Dopilnujemy, aby zgodnie z ceremoniałem wojskowym żołnierz odczytał apel pamięci – poinformował w piątek minister Mariusz Błaszczak. Dzisiaj w Gdańsku odbyły się rozmowy między tamtejszym samorządem a Ministerstwem Obrony Narodowej, dotyczące przebiegu rocznicowych uroczystości.

– Tak jak zapowiadałem, Wojsko Polskie będzie obecne na Westerplatte. Prezydent Gdańska w końcu zrozumiał, że jest to miejsce nierozerwalnie związane z żołnierzami. Lepiej późno niż wcale. Przypilnujemy, aby uroczystość odbyła się zgodnie z pełnym ceremoniałem wojskowym – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. To efekt spotkania przedstawicieli MON i samorządu gdańskiego, do jakiego doszło w piątek.

Osiągnięte porozumienie kończy trwający od kilku tygodni spór między resortem obrony a Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska, o przebieg obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, które tradycyjnie odbywają się 1 września na Westerplatte. W pierwotnej koncepcji Urzędu Miasta Gdańska, który jest organizatorem uroczystości, nie przewidywano udziału żołnierzy. Dzisiaj strony ustaliły, że Wojsko Polskie będzie obecne na Westerplatte, a apel pamięci odczyta oficer marynarki wojennej. – To żołnierz Wojska Polskiego odczytuje apel. Ja mam oczywiście słowa uznania dla polskich harcerzy, ale na Westerplatte walczyli żołnierze Wojska Polskiego. To była pierwsza bitwa II wojny światowej. Żołnierze odznaczyli się legendarnym męstwem. Obrona Westerplatte przeszła do legendy, a obrońcy byli szanowani przez wojsko niemieckie, które napadło 1 września 1939 roku na Polskę – powiedział minister Błaszczak.