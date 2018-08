Survival Course Afganistan

- improwizowanej techniki pierwszej pomocy;

- przedstawienia oraz wykorzystania sprzętu przetrwania, w który są wyposażeni żołnierze Wojska Polskiego oraz US Army;

- pozyskiwania i uzdatniania wody;

- nawigacji oraz sygnalizacji (dziennej i nocnej);

- rozpalania ognia;

- budowy schronienia;

- improwizowanej broni oraz narzędzi;

- budowy pułapek i metod pozyskiwania pożywiania.

Jednym z ważnych epizodów szkolenia było wykorzystanie samolotu King Air US Army do skanowania powierzchni, na której kursanci wykonali sygnały ratunkowe ziemia – powietrze. Większość technik survivalowych była dobrze znana uczestnikom szkolenia, jednak w specyficznym środowisku Afganistanu kosztowały one o wiele więcej wysiłku niż podczas realizacji szkolenia w kraju. Głównie wpływały na to temperatura oraz duże zapylenie powietrza. W znacznym stopniu wpływało to na obniżenie kondycji fizycznej szkolonych co powodowało, że najprostsze zadania stawały się bardzo trudne do realizacji.

Kolejnym wyzwaniem było spędzenie nocy w doraźnie stworzonej bazie przejściowej gdyż wymagało to szczególnie dużego zaangażowania w organizacji bezpiecznych warunków chroniących przed zagrożeniami środowiskowymi w postaci zwierząt takich jak skorpiony, węże, pająki itp.

Pomimo wysokiego stopnia trudności, w walce o przetrwanie, jaki stawia specyficzne środowisko Afganistanu, zajęcia przebiegały bardzo sprawnie dzięki dużemu zaangażowaniu uczestników kursu. Szkoleni byli pogrupowani w zespoły międzynarodowe co również pozytywnie wpłynęło na zaangażowanie podczas wykonywania zadań.

Na ceremonii zakończenia kursu dowódca pogratulował uczestnikom wytrwałości oraz wyróżnił organizatora i pomysłodawcę kpt. Marcina Kalitę pamiątkowym coinem Dowódcy PKW RSM.

Najważniejszym spostrzeżeniem przedstawionym podczas omówienia ćwiczenia przez obie strony, które wzięły udział w przedsięwzięciu jest zwrócenie uwagi na fakt, że zdobyte doświadczenie w znacznym stopniu przełoży się na dalsze szkolenie w kraju i lepsze przygotowanie przyszłych uczestników do wykonywania misji w warunkach środowiskowych Afganistanu.

Tekst: kpt. Marcin Kalita, ks. kpt. Przemysław Tur