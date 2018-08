Święto Wojska Polskiego w jednostkach

Pierwsza część uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego rozpoczęła się o godz. 14.00 dnia 14 sierpnia 2018 roku na placu apelowym toruńskiego Centrum. Podczas uroczystego apelu Zastępca Komendanta CSAiU ppłk Remigiusz Zieliński wręczył żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Odznaki Pamiątkowe Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Odczytane zostały również życzenia od Ministra Obrony Narodowej.

Na zakończenie tej części uroczystości odbyła się defilada pododdziałów.

Druga, oficjalna część obchodów najważniejszego święta dla każdego żołnierza, rozpoczęła się o godz. 12.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz wszystkich żołnierzy w Kościele Garnizonowym. Następnie około godziny 13.30, ulicami Grodu Kopernika pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego przedefilowała Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, kompania honorowa toruńskiego Centrum wraz z wojskowymi pocztami sztandarowymi, pododdziały żołnierzy CSAiU, pododdział żołnierzy wojsk amerykańskich stacjonujących w naszym garnizonie, poczty sztandarowe związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Torunia, którzy jak zwykle zaszczycili swą obecnością obchody żołnierskiego święta.

Uroczysty apel rozpoczął dowódca uroczystości – ppłk Remigiusz Zieliński złożeniem meldunku Komendantowi Centrum – Dowódcy Garnizonu Toruń, pułkownikowi Dariuszowi Adamczykowi oraz odegraniem hymnu i podniesieniem flagi państwowej na maszt. Następnie pułkownik Adamczyk w swoim wystąpieniu przypomniał historię wojskowego święta oraz złożył podziękowania żołnierzom, którzy spełniają swój żołnierski obowiązek, poprzez swą wytężoną pracę.

Dla trzydziestu dziewięciu żołnierzy służących w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 15 sierpnia był dniem szczególnie radosnym. Z rąk Komendanta Centrum otrzymali oni akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Po apelu oręża polskiego i salwie honorowej, delegacje władz miasta i województwa, parlamentarzyści ziemi toruńskiej, służby mundurowe, kombatanci, nauczyciele, harcerze i mieszkańcy Torunia w towarzystwie wojskowej asysty złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tekst: kpt. Agnieszka Śmiechowska

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Śmiechowska, ppor. Maciej Hering

Garnizon Bolesławiec

14 sierpnia żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii uczcili 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

W garnizonie bolesławieckim obchody Święta Wojska Polskiego upamiętniono mszą świętą, uroczystym apelem z udziałem żołnierzy polskich i amerykańskich, turniejem sportowym oraz piknikiem wojskowym.



Obchody najważniejszego dla żołnierzy Święta rozpoczęto o godzinie 7.00 biegiem żołnierzy stacjonujących w garnizonie bolesławieckim. Ponad dwustu polskich i amerykańskich żołnierzy zjednoczonych wspólnym wysiłkiem upamiętniło wspaniałą wiktorię marszałka Józefa Piłsudskiego nad Armią Czerwoną w 1920 roku, pokonując ramię w ramię symboliczny dystans pięciu kilometrów. Po biegu rywalizowali wspólnie w rozgrywkach piłki siatkowej oraz turnieju sprawnościowym „Half Murphy Challenge”, które po raz kolejny pozwoliły wzmocnić sojusznicze więzi.



Uroczystości wojskowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Eucharystię w intencji żołnierzy celebrowali: dziekan dekanatu Bolesławiec Zachód ks. dr Stanisław Kusik, kapelan parafii wojskowej w Świętoszowie ks. kpt. Marek Zieliński oraz proboszcz parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego ks. ppłk rez. Wojciech Mroszczak.



Głównym punktem obchodów najważniejszego dla żołnierzy Święta był uroczysty apel. Na zbiórce ramię w ramię z polskimi żołnierzami i pracownikami resortu Obrony Narodowej stanęli saperzy 91 batalionu inżynieryjnego US Army.



Na zaproszenie dowódcy pułku płk Grzegorza Potrzuskiego w obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu bolesławieckiego, władze miasta Bolesławca i Zgorzelca, przedstawiciele środowisk artyleryjskich i byłych żołnierzy pułku, dowódcy i komendanci instytucji oraz jednostek garnizonowych, poczty sztandarowe związków i organizacji kombatanckich, członkowie stowarzyszeń i związków zrzeszających żołnierzy wojska polskiego, a także przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z pułkiem.



Po podniesieniu polskiej i amerykańskiej flagi państwowej i odegraniu narodowych hymnów, wagę i znaczenie Bitwy Warszawskiej dla zachowania suwerenności Ojczyzny i ochrony Europy Zachodniej przed rewolucję bolszewicką podkreślił dowódca pułku płk Grzegorz Potrzuski. "15 sierpnia 19820 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskana niepodległość. Wojsko Polskie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielką Wiktorię nad Armią Czerwoną. Nasi Dziadowie dając przykład największej determinacji i bohaterstwa nad Wisłą, Wieprzem i Wkrą zapewnili Ojczyźnie niepodległy byt” (…) „W dniu dzisiejszym, po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Oddając hołd naszym żołnierskim poprzednikom dajemy wyraz pamięci o Ich doniosłych czynach oraz krzewionych wartościach moralnych, które pomimo upływu lat pozostają dla żołnierza i obywatela niezmienne - O „Bogu, Honorze i Ojczyźnie” – mówił dowódca 23 pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski.



Dziękując włodarzom powiatu i miasta za życzliwość i tworzenie przyjaznego klimatu dla wojska w Bolesławcu, z uznaniem odniósł się do służby żołnierzy i pracowników wojska, dziękując im za zaangażowanie i osiąganie wysokich wyników w działalności służbowej. W dalszej kolejności głos zabrali włodarze miasta i powiatu, którzy podkreślili rolę żołnierzy w zapewnieniu bezpieczeństwa i dobrą współpracę żołnierzy pułku z lokalnym społeczeństwem. Z okazji Święta Wojska Polskiego odczytano również życzenia, z którymi do żołnierzy i pracowników resortu ON zwrócił się Minister Obrony Narodowej oraz dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.



Uroczysty apel stanowił okazję do wręczenia awansowanym aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe, uhonorowania żołnierzy osiągających najwyższe wyniki w działalności służbowej oraz nadania odznak pamiątkowych pułku. Po odczytaniu decyzji przełożonych oraz rozkazu okolicznościowego dowódcy pułku, pułkownik Potrzuski w asyście byłego szefa WRiA SOW gen. w st. spocz. Antoniego Skibińskiego oraz byłego dowódcy 18 Brygady Artylerii płk rez. Jana Białego wręczył medale resortowe oraz akty mianowań oficerom, podoficerom i szeregowym pułku.



Następnie w asyście Starosty Bolesławieckiego Karola Stasika i Prezydenta Miasta Piotra Romana uhonorował żołnierzy pismami pochwalnymi ze zdjęciem na tle sztandaru wojskowego i wręczył odznaki pamiątkowe pułku. Wcześniej jednak, otrzymał z rąk starszego pomocnika dowódcy ds. podoficerów st. chor. szt. Mariusza Skrońskiego, prezydenta Bolesławca Piotra Romana i byłego zastępcy 18 BA płk rez. Mirosława Sołtyszewskiego odznakę pamiątkową 23 Śląskiego Pułku Artylerii nadaną przez Kapitułę z racji objęcia stanowiska służbowego.



W hołdzie znanym i nieznanym żołnierzom Wojska Polskiego, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny został odczytany Apel Pamięci, a następnie po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i armii Stanów Zjednoczonych żołnierski apel zakończyła defilada pododdziałów.



Po uroczystości rodziny żołnierskie spotkały się na pikniku wojskowym zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Organizatorzy przygotowali liczne konkursy i zabawy, w trakcie których trzeba było wykazać się znajomością zagadnień wojskowych oraz zwinnością w konkurencjach sprawnościowych. Piknikowi towarzyszyły pokazy sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu pododdziałów pułku oraz saperów 91 batalionu inżynieryjnego wchodzącego w skład Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej.



Kontynuacją bolesławieckich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 98 rocznicy Bitwy Warszawskiej była Msza Święta w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej w dniu 15 sierpnia, podczas której artylerzyści i mieszkańcy miasta uczcili pamięć żołnierzy wspólną modlitwą. W nabożeństwie, któremu przewodniczył dziekan dekanatu bolesławieckiego ksiądz prałat dr Andrzej Jarosiewicz uczestniczyła wojskowa asysta honorowa 23pa oraz żołnierze i ich rodziny.



Zdjęcia i tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński

Żagań

15 sierpnia na dziedzińcu Pałacu Książęcego w Żaganiu miał miejsce uroczysty apel z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego.

Dzień 15 sierpnia jest dniem szczególnym w środowisku wojskowym. 98 lat temu na przedpolach Warszawy odrodzona Armia Polska odniosła wielkie zwycięstwo nad zagrażającymi niepodległości Polski wojskami bolszewickimi. Na pamiątkę tamtego wydarzenia dzień ten obchodzony jest jako Święto Wojska Polskiego.

Uroczysty apel, w którym uczestniczyli żołnierze z jednostek żagańskiego garnizonu, przedstawiciele władz lokalnych, byli żołnierze oraz mieszkańcy Żagania, rozpoczął się od złożenia meldunku dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, generałowi dywizji Stanisławowi Czosnek przez dowódcę uroczystości.

Po odegraniu hymnu państwowego wykonanego przez orkiestrę wojskową z Żagania, odczytano życzenia ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. „Święto Wojska Polskiego to szczególny dzień nie tylko dla naszych żołnierzy, ale i dla całego polskiego społeczeństwa. To okazja do wspólnego manifestowania naszego patriotyzmu i przywiązania do wspaniałych tradycji polskiego oręża oraz czas na podziękowanie naszym żołnierzom za Ich wierną służbę Ojczyźnie. Święto Wojska Polskiego obchodzimy w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która była jednym z największych zwycięstw w dziejach naszego wojska. Tegoroczne obchody mają szczególny charakter, ponieważ świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji z szacunkiem wspominamy polskich żołnierzy, którzy na przestrzeni dziejów bohatersko walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz przekazujemy słowa najwyższego uznania naszym żołnierzom, zarówno tym w służbie czynnej jak również weteranom, kombatantom i rezerwistom”.

Następnie głos zabrał dowódca Czarnej Dywizji. - Korzystając z tej podniosłej okazji, kieruję serdeczne życzenia do wszystkich żołnierzy i ich rodzin, pracowników resortu ON, zgromadzonych tu przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich, a w szczególności do byłych żołnierzy, którzy zapisali chlubne karty historii 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i Wojska Polskiego. Na koniec szczególnie serdeczne podziękowania kieruję w stronę władz wojewódzkich, władz samorządowych, a nade wszystko dziękuję mieszkańcom naszych miast garnizonowych i wszystkim przyjaciołom Dywizji za pomoc i wsparcie przy wykonywaniu naszych codziennych żołnierskich obowiązków. Wasza przyjaźń, oddanie sprawom wojska oraz kreowanie pozytywnego wizerunku „Czarnej Dywizji” w kraju i zagranicą zasługują na nasze wielkie podziękowanie.

Kolejny punktem uroczystości było odczytanie decyzji kapituł związków i stowarzyszeń były żołnierzy o przyznaniu odznaczeń i medali stowarzyszeń.

Ostatnim i najważniejszym akordem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci oraz oddanie salwy honorowej przez żołnierzy z 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania.

Po zakończonym apelu, o godzinie 10.00 w żagańskim kościele garnizonowym odbyła się uroczysta msza święta w intencji Wojska Polskiego.

Uroczystość w pancernej stolicy Polski oraz apele w jednostkach Czarnej Dywizji związane z obchodami 15 sierpnia, były preludium do głównych wojewódzkich obchodów Święta Wojska Polskiego, które odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim 18 sierpnia br.

O godzinie 11.00 na placu Grunwaldzkim staną żołnierze z wszystkich jednostek 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, a transmisję na żywo z uroczystości będzie można zobaczyć w TVP Info Lubuskie.

Ponadto od rana do godziny 17.00 wszyscy chętni będą mogli z bliska zobaczyć sprzęt i wyposażenie jakim dysponują żołnierze z jednostek Czarnej Dywizji. Na placu Grunwaldzkim będzie można zobaczyć z bliska min. czołg Leopard 2A4, WR-40 Langustę, KTO Rosomak w kilku odmianach oraz inne pojazdy i wyposażenie osobiste żołnierzy.

Tekst i zdjęcia: st. chor. sztab. Rafał Mniedło

Wędrzyn

W poniedziałek 13 sierpnia w Wędrzynie Wielkopolska Brygada wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie oraz 45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym i Wydziałem Żandarmerii Wojskowej obchodzili Święto Wojska Polskiego.

Na uroczysta zbiórkę przybyło wielu zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych oraz rodzin i przyjaciół Wojska Polskiego. Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechnizowanej pułkownik Robert Kosowski podczas powitania złożył podziękowania i życzenia zebranym żołnierzom i pracownikom wojska. Został również odczytany list z życzeniami od Ministra Obrony Narodowej.



Święto Wojska Polskiego to z pewnością czas zadumy nad waleczną postawą naszych przodków. Jest to również czas podziękowania za żołnierskie postawy i osiągnięcia. Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżneinia oraz akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.Po wręczeniu wyróżnień ksiądz kapelan ppłk Stanisław Garbacik odmówił modlitwę w intencji żołnierzy oraz pracowników wojska.



Następnie odczytany został Apel Pamięci Oręża Polskiego zakończony salwą honorową wykonaną przez kompanię honorową 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej dowodzoną przez porucznika Marcina Przepiórę.



Całość zwieńczyło odegranie i odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada zebranych pododdziałów. Dowódca Wielkopolskiej Brygady pułkownik Kosowski złożył kwiaty przy pomnikach w Wędrzynie oraz w Międzyrzeczu, które upamiętniają czterech żołnierzy Wielkopolskiej Brygady, którzy złożyli najwyższą ofiarę w służbie ojczyźnie podczas realizacji zadań poza granicami kraju.



Po zakończeniu uroczystości na terenie Wielkopolskiej Brygady w garnizonie Wędrzyn odbył się Rodzinny Piknik.



***



15 sierpnia podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie żołnierze 7 dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej z Wędrzyna oraz Poczet Sztandarowy z 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej będą reprezentować Wielkopolską Brygadę podczas defilady ulicami stolicy.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel

Szczecin

14 sierpnia żołnierze i pracownicy Dowództwa 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz jednostek bezpośrednio podległych uroczyście obchodzili Święto Wojska Polskiego, podczas którego wyróżniający się żołnierze i pracownicy wojska otrzymali awanse, odznaczenia resortowe i wyróżnienia od swoich przełożonych.

W uroczystości zorganizowanej pod Pomnikiem Czynu Polaków na szczecińskich Jasnych Błoniach uczestniczyli m.in.: dowódca 12 Dywizji gen. bryg. Maciej Jabłoński, prezydent Szczecina Piotr Krzystek, arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych Garnizonu Szczecin, a także byli żołnierze i pracownicy "Dwunastki".

Uroczysty apel rozpoczęło przyjęcie meldunku przez dowódcę 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generała Macieja Jabłońskiego od dowódcy uroczystości podpułkownika Krzysztofa Dudy o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.

Podczas uroczystości odczytano rozkazy i decyzje o wyróżnieniach oraz odznaczeniach, a dowódca "Dwunastki" generał Jabłoński wręczył wyróżnionym żołnierzom i pracownikom liczne odznaczenia resortowe, akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, pisma pochwalne i listy gratulacyjne.

W swoim przemówieniu generał Jabłoński przybliżył przebieg i znaczenie bitwy warszawskiej dla dziejów Polski oraz odtwarzającego się Wojska Polskiego. - Trzeba podkreślić, że bez odwagi dowódców , mądrej taktyki oraz ofiarności żołnierzy w 1920 roku, nie byłoby Polski niepodległej i wolnej. Moralne znaczenie Bitwy Warszawskiej, która była istotnym sukcesem militarnym jest ogromne, dlatego trzeba szczególnie pielęgnować wiedzę historyczną w tym obszarze i z należytą dbałością przekazywać ją następnym pokoleniom – podsumował generał Jabłoński.

W dalszej części uroczystości głos zabrał prezydent miasta Szczecina Piotr Krzystek, a modlitwę w intencji żołnierzy celebrował arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga. Defilada pododdziałów, a także pokaz statyczny uzbrojenia będącego na wyposażeniu 12 Dywizji zakończyły uroczysty apel.

Tekst: mjr Marcel Podhorodecki

Zdjęcia: por Bartłomiej Kulesza