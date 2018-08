Dowódca Gwardii Narodowej odznaczony Krzyżem Komandorskim

Prezydent PR Andrzej Duda odznaczył gen. dyw. Richarda J. Hayesa Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP. Odznaczenie nadano za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Generał Hayes jest dowódcą Gwardii Narodowej Stanu Illinois wspierającym rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ceremonia odznaczenia generała Hayesa odbyła się 15 sierpnia br. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego podczas uroczystości dekoracji i awansów oficerskich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda zwracając się do odznaczonego amerykańskiego generała, powiedział: - Panie Generale dziękuję za Pańskie zaangażowanie we współpracę z Wojskiem Polskim, dziękuję za przekazywane doświadczenia, dziękuję za współdziałanie jakie podejmuje Pan z taką odpowiedzialnością i taką życzliwością wobec Polski i wobec polskich żołnierzy i pracowników sił zbrojnych jestem Panu za to głęboko wdzięczny. - Nasza polsko-amerykańska przyjaźń między państwami, nasze braterstwo broni jest starsze niż deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, starsze niż amerykańska Konstytucja. Myślę w tej chwili o Tadeuszu Kościuszce, myślę o generale Puławskim – bohaterach nie tylko Rzeczypospolitej , nie tylko naszej walki o wolność i niepodległość, ale także bohaterach walki o waszą wolność i niepodległość – kontynuował prezydent.