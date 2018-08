Awanse generalskie na Święto Wojska Polskiego

REKLAMA

– Panowie generałowie, rozpoczęcie służby w korpusie generałów, czy nominacja na wyższe stanowisko to wielki moment w życiu każdego żołnierza – zwrócił się do awansowanych oficerów prezydent. Andrzej Duda zaznaczył, że awans, to nie tylko sposób na „docenienie dotychczasowej służby, jej niezwykłego waloru, ale także wielkie zobowiązanie do strzeżenia Rzeczypospolitej, dowodzenia żołnierzami, do tego aby stać na straży bezpieczeństwa”. – Dziękuję, że tak znakomicie służyliście dotychczas i proszę o jeszcze – podkreślił.

100 lat niepodległości

Zwierzchnik sił zbrojnych zwrócił także uwagę, iż nominacje generalskie odbywają się w wyjątkowym momencie – w roku, w którym przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. – Ten rok i dzisiejsze święto to rocznice wielkiego polskiego zwycięstwa: odzyskania niepodległości i zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, w której polscy żołnierze ze wszystkich warstw społecznych, dowodzeni przez wspaniałych dowódców wykazali się niezwykłym bohaterstwem – mówił prezydent. – Zdołali obronić Warszawę, Polskę, a przede wszystkim Europę przed komunistycznym zalewem, przed czerwoną zarazą, jak ją potem nazwano. To wielki wkład polskiego żołnierza w historię świata i Europy – dodał Andrzej Duda.

Prezydent mówił także o reformach, które następują w wojsku. Przypomniał, że trwają właśnie prace nad nowym systemem kierowania i dowodzenia, wspomniał także o modernizacji. – Chcemy, aby była polska armia była jeszcze większa, lepiej wyposażona, aby w jeszcze większym i jeszcze lepszym stopniu mogła zapewnić bezpieczeństwo Polsce, ale także, w ramach zobowiązań sojuszniczych, nieść pokój i bezpieczeństwo w innych częściach świata – mówił prezydent. Przypomniał, że polscy żołnierze wspierają bezpieczeństwo Unii Europejskiej służąc na morzu Śródziemnym, a w ramach walki z tzw. Państwem Islamskim stacjonują w Iraku, Kuwejcie i w Afganistanie, strzegą też bezpieczeństwa w Kosowie.

Ramię w ramię z US Army

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczono nie tylko nominacje generalskie, ale i odznaczenia państwowe. Otrzymali je szczególnie zasłużeni żołnierze, także sojusznicy. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowano generała dywizji Richarda J. Hayesa, dowódcę Gwardii Narodowej stanu Illionis, która wspiera rozwój wojsk obrony terytorialnej. – Dziękuję za pańskie zaangażowanie w współpracę z polskim wojskiem, za przekazywane doświadczenia, za współdziałanie, które podejmuje pan z odpowiedzialnością i życzliwością wobec naszego kraju, polskich żołnierzy i sił zbrojnych – mówił prezydent Duda. – Jestem za to bardzo wdzięczny – podkreślił.

Zwierzchnik sił zbrojnych przypomniał także, że „polsko-amerykańska przyjaźń wojskowa i braterstwo broni jest starsze niż deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych i amerykańska konstytucja”. Prezydent wspomniał między innymi Tadeusza Kościuszkę, Kazimierza Pułaskiego czy 7 eskadrę myśliwców, w której w czasie wojny w 1920 roku ramię w ramię walczyli amerykańscy i polscy żołnierze. – Chciałbym, abyśmy tę przyjaźń rozwijali – mówił prezydent.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał gen. bryg. Ryszard Pietras, „za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem”, a Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami – ppłk Adrian Wojtczak „za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść wojskom lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek”. Wojskowym Krzyżem Zasługi zostali natomiast odznaczeni płk Witold Łukaszewski, płk Waldemar Masztalerz, płk Andrzej Żmuda, a medalem srebrnym za długoletnią służbę – st. chor. sztab. Ireneusz Cudo, chor. Mariusz Jarczyński, st. chor. sztab. Andrzej Polinkiewicz, gen. dyw. Marek Sokołowski oraz chor. Krzysztof Witek.