Święto Wojska Polskiego – relacja na żywo

Obchodzimy dzisiaj Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji zapraszamy do relacji przygotowanej przez redakcję „Polski Zbrojnej”. Co w programie? Nominacje generalskie, Wielka Defilada Niepodległości, a po południu Wojskowy Piknik Rodzinny „Służymy Niepodległej” na błoniach Stadionu Narodowego. Atrakcji nie zabraknie! Spędźmy ten dzień razem!



fot. Jarosław Wiśniewski

18:25

Na piknik rodzinny „Służymy Niepodległej” przyjechał także szef MON. Mariusz Błaszczak jeszcze raz złożył życzenia żołnierzom, wręczył też nagrody laureatom „Niepodległościowego Festiwalu Pieśni i Tańca”.



fot. MON



fot. Michał Niwicz

17:40

Wiesz jak nazywa się pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego? Znasz kaliber moździerza Rak? Wymienisz patronów wszystkich dywizji wojsk lądowych? Jeżeli tak, to możesz sprawdzić się w „Wielkim Teście o polskich siłach zbrojnych”. Zapraszamy o 21.00 przed telewizory. Na antenie TVP 1 cykliczny konkurs Telewizji Polskiej. Z okazji Święta Wojska Polskiego, jego tematem będzie wojsko. Oczywiście, kibicujemy żołnierzom!



film: MON

17:05

Błonie Stadionu Narodowego – tam jeszcze przez kilka godzin będzie trwał piknik z okazji Święta Wojska Polskiego. Można zobaczyć m.in. wyposażenie jednostek Wojsk Specjalnych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej! Zapraszamy też na stoisko Polski Zbrojnej, znajdziecie nas tuż obok Ministerstwa Obrony Narodowej.







fot. MON

16:30

Dzisiejsze obchody Święta Wojska Polskiego mają szczególny charakter. Odbywają się bowiem w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Komu zawdzięczamy to, że możemy dzisiaj świętować w wolnym kraju? Jak potoczyły się wypadki w roku 1918, których zwieńczeniem był wybuch radości 11 listopada? Zachęcamy do podróży w czasie, którą przygotowaliśmy z okazji zbliżającej się rocznicy.



grafika: PZ

16:00

Wojskowy piknik to nie lada gratka dla najmłodszych! Nie tylko można obejrzeć z bliska wojskowy sprzęt, ale nawet wejść na czołg czy sprawdzić swoją celność



fot. MON

15:30

Choć defilada się skończyła, świętujemy dalej! Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza na błonia Stadionu PGE Narodowy. Od 15.00 do 19.30 odbywa się tam Wojskowy Piknik Rodzinny „Służymy Niepodległej”. Można zobaczyć sprzęt Wojska Polskiego, pokaz wyszkolenia żołnierzy, koncerty artystów oraz miasteczko militarne dla dzieci.



grafia: MOM

My szczególnie zapraszamy do stoiska WIW-u. Można tu dostać „Polskę Zbrojną” i pozostałe nasze wydawnictwa, z jednodniówką na czele! Czekamy na Was!



fot. PZ

15:00

Średniowieczni wojowie, ułani czy powstańcy na defiladzie? Jak najbardziej! Z okazji 100-lecia niepodległości Polski na Święto Wojska przyjechali także rekonstruktorzy historyczni. 650 pieszych i 260 konnych przemaszerowało w pięciu kolumnach Wisłostradą.











fot. MON

14:50

Zaprezentowały się też pojazdy gąsienicowe: czołgi Leopard 2A5 i 2A4, Pt-91 Twardy, wozy zabezpieczenie technicznego, haubice samobieżne Krab oraz amerykańskie czołgi M1 Abrams i należący do sojuszników wóz zabezpieczenia technicznego Hercules.







fot. MON

14:40

Defilują także żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonującej w Orzyszu.







fot. MON

14:30

Nie mogło zabraknąc też wojsk specjalnych. Swój pododdział wystawiła m.in. Jednostka Wojskowa AGAT, najmłodsza wśród wojsk specjalnych. Wśród defilujących byli też żołnierze Żandarmerii Wojskowej.











fot. MON

14:15

Po pododdziałach pieszych jako pierwsze – już tradycyjnie – zaprezentowały się maszyny sił powietrznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły amerykańskiemyśliwce F-22 Raptor

fot. MON

14:00

Zwierzchnik sił zbrojnych również w swoim wystąpieniu chwalił polskie wojsko. – Dziś widzimy żołnierzy na wspaniałej defiladzie. My, Polacy jesteśmy z Was, naszych obrońców niesłychanie dumni. Dziękujemy wam za to, że dzielnie stajecie także w obronie innych, kiedy nasza ojczyzna jest bezpieczna – mówił prezydent Andrzej Duda.



fot. Michał Niwicz

13:50

98 lat temu Wojsko Polskie wykazało się niezwykłą walecznością i ofiarnością.Wojsko Polskie zadziwiło świat – powiedział minister Mariusz Błaszczak inaugurując Wielką Defiladę Niepodległości.



fot. Michał Niwicz



13:45

Jedenastu oficerów odebrało z rąk prezydenta Andrzeja Dudy awanse generalskie, a gen. broni Rajmund Andrzejczak został wskazany na stanowisko naczelnego dowódcy sił zbrojnych na czas wojny. – Dziękuję, że tak znakomicie służyliście dotychczas i proszę o jeszcze – mówił zwierzchnik sił zbrojnych.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczono także odznaczenia państwowe. Otrzymali je szczególnie zasłużeni żołnierze, m.in. sojusznicy.



fot. Michał Niwicz



13:15

Dla miłośników wojska z całej Polski, którzy nie mogli dziś być w Warszawie, Ministerstwo Obrony Narodowej relacjonuje Wielką Defiladę Niepodległości na żywo! Stream można oglądać tutaj:



13:05

Cieszymy się, że nasza jednodniówka ma wzięcie!



fot. Maciej Podczaski

12:55

Odliczamy minuty do Wielkiej Defilady Niepodległości! Po raz pierwszyodbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie



fot. MON

12:45

Prezydent PR Andrzej Duda odznaczył gen. dyw. Richarda J. Hayes’a Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP. Odznaczenie nadano za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej



fot. Michał Niwicz

12:40

Z okazji Święta Wojska Polskiego nasza redakcja przygotowała specjalne wydanie „Polski Zbrojnej”. Okolicznościową jednodniówkę, którą dzięki wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Polskiej Spółki Gazownictwa i Fundacji PGNiG Rozgrzewamy Polskie Serca będziecie mogli dostać zarówno na uroczystościach na placu Piłsudskiego, na Wielkiej Defiladzie Niepodległości, jak i w trakcie Wojskowego Pikniku Rodzinnego „Służymy Niepodległej”. Dla tych, którzy nie mogą być dzisiaj w Warszawie – przygotowaliśmy elektroniczną wersję naszego wydawnictwa. Miłej lektury!

12:35

W obecności zwierzchnika Sił Zbrojnych RP przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Poza prezydentem Andrzejem Dudą, obecni byli minister obrony Mariusz Błaszczak i gen. broni Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zwierzchnik sił zbrojnych złożył kwiaty przy grobie. Uroczystość zakończyła defilada asysty honorowej kompanii reprezentacyjnej WP.



fot. Michał Niwicz

12:20

A Ty jak obchodzisz Święto Wojska Polskiego? Zrób zdjęcie i weź udział w konkursie „Polski Zbrojnej”. Do wygrania są vouchery na lot symulatorem samolotu F-16, ufundowane przed firmę Wyjątkowy Prezent oraz unikatowe albumy o tematyce lotniczej „Siła nośna”, które przygotowaliśmy wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową. Zajrzyj na naszą stronę, by poznać szczegóły konkursu.



fot. wyjatkowyprezent.pl

11:35

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w jednostkach w całej Polsce. W 11 Dywizji Kawalerii Pancernej żołnierze wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego dowódca jednostki gen. dyw. Stanisław Czosnek wręczył medale i wyróżnienia. Żołnierze zapraszają na piknik, na którym można zobaczyć sprzęt i wyposażenie jakim dysponują żołnierze z jednostek Czarnej Dywizji, m.in. czołg Leopard 2A4, WR-40 Langustę, KTO Rosomak w kilku wersjach oraz inne pojazdy i wyposażenie osobiste żołnierzy. Piknik potrwa do godziny 17 na Placu Grunwaldzkim w Żaganiu.



fot. st.chor.sztab. Rafał Mniedło

11:25



Film: MON

W Wielkiej Defiladzie Niepodległości weźmie udział ponad tysiąc żołnierzy z pododdziałów Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych, ponad 100 statków powietrznych, ponad 60 pocztów sztandarowych, blisko 200 wojskowych pojazdów i elementów uzbrojenia. Na Wisłostradzie będzie można zobaczyć m.in.: transportery opancerzone Rosomak, transportery minowania narzutowego Kroton, moździerze Rak, armatohaubice Krab, samochody HUMVEE, transportery Stryker, czołgi Abrams, Twardy i Leopard. Na niebie będzie można zobaczyć 101 samolotów i śmigłowców, m.in. śmigłowce: SW-4 Puszczyk, Mi-2, W-3 Mi-14 oraz samoloty, m.in. : PZL-130 Orlik, M-28 Bryza, C-295M, C-130, M-346, F-16.



fot. Jarosław Wiśniewski

10:50

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się uroczystość wręczenia nominacji generalskich. Awanse odbiorają m.in. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Maciej Jabłoński oraz zastępca dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. Gen. broni Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego otrzyma akt wskazania na naczelnego dowódcę sił zbrojnych na czas wojny. W uroczystości uczestniczy minister Mariusz Błaszczak.

fot. Sejm RP

10:35

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku. Dzień stał się wojskowym świętem w 1923 roku. W 1947 roku rządzący Polską komuniści, chcąc zatrzeć pamięć o trumfie nad sowiecką Rosją, ustanowili Dzień Wojska Polskiego 12 października. Do tradycji II RP powrócono w 1992 roku. Od tamtej pory 15 sierpnia w całym kraju odbywają się obchody najważniejszego wojskowego święta.



Obchody Święta Żołnierza w Warszawie w 1936 roku, źródło: NAC

10:25

Msza święta w intencji Ojczyzny zakończyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Uczestniczyli w niej prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch. Mszy przewodniczył biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek.

W wygłoszonej homilii biskup polowy WP podkreślał, że tegoroczne Święto Wojska Polskiego przypada w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości, co skłania do refleksji, czy jako społeczeństwo potrafimy doceniać zasługi polskiego żołnierza? Czy umiemy okazywać wdzięczność tym, którzy przelewali krew i składali swoje życie na ołtarzu wolności? – Trzeba nieustannie powracać do przeszłości i na niej budować przyszłość – zaznaczył bp polowy gen. bryg. Józef Guzdek.

We mszy, która odbyła się z asystą honorową Wojska Polskiego, wzięli udział także kombatanci, weterani, harcerze i mieszkańcy stolicy.



fot. Senat RP

10:00

Na wszystkich okrętach Marynarki Wojennej została podniesiona bandera i wielka gala banderowa. Tak marynarze rozpoczęli obchody Święta Wojska Polskiego.



fot. Marynarka Wojenna RP

9:45

O 10.30 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy jedenastu oficerów otrzyma dziś awanse na wyższe stopnie. To drugie w tym roku nominacje generalskie. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył je również 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

9:35

Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

9:15

Z okazji Święta Wojska Polskiego życzenia żołnierzom i pracownikom wojska złożył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Dziękuję Wam za codzienną służbę i poświęcenie. Za to, że zarówno w kraju, jak i na misjach godnie reprezentujecie Polskę, a biało-czerwone barwy są symbolem żołnierskiego profesjonalizmu i rzetelności – powiedział szef resortu obrony.



Film: MON

8:50

Dziś, w 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej minister obrony Mariusz Błaszczak złożył kwiaty pod Krzyżem pamięci ks. mjr. Ignacego Skorupki w Ossowie, a także na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej oraz przed tablicą pamięci. Szef MON zapowiedział, że w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej powstanie w Ossowie poświęcone jej muzeum. – Zachęcam wszystkich, abyśmy razem stworzyli Muzeum Bitwy Warszawskiej. Ogłaszam społeczną zbiórkę pamiątek i eksponatów, które wzbogacą ekspozycję nowego muzeum w Ossowie – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak.



fot. MON

Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie ma być filią Muzeum Wojska Polskiego. Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada połączenie przestrzeni pola Bitwy w Ossowie z budynkiem przyszłego muzeum. W czerwcu w MON powołano zespół programowo-naukowy do spraw ekspozycji muzeum. Zadaniem ekspertów jest opracowanie założeń i koncepcji wystawy.

Bitwa warszawska, czyli przełomowe starcie wojny polsko-bolszewickiej, nazywana jest „cudem nad Wisłą”. Choć przychylność niebios i losu na polu walki nigdy nie zaszkodzi, szalę zwycięstwa na stronę biało-czerwonych przechyliło znakomite przygotowanie natarcia, wykorzystanie sprzyjających okoliczności i bezprzykładne męstwo żołnierzy.



Polskie pozycje pod Miłosną, sierpień 1920. Fot. CAW

8.30

W przeddzień Święta Wojska Polskiego na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się Apel Pamięci. – Spotykamy się tu, aby pochylić czoło przed grobami bohaterów. Aby wspomnieć tych, którzy sto lat temu walczyli o naszą niepodległość, którzy 98 lat temu w wojnie z bolszewikami, w bitwie pod Warszawą, ochronili naszą niepodległość – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak przed Pomnikiem Poległych w 1920 roku.



film: MON

Szef MON wspólnie z podchorążymi uczeni wojskowych oraz harcerzami zapalił znicz na mogiłach żołnierzy, którzy walczyli w latach 1919 - 1920. – Dziękujemy za to wszystko co uczynili, żebyśmy byli wolni. Chwała bohaterom! – powiedział Mariusz Błaszczak podczas uroczystości.



fot. MON

8.00

Rozpoczynamy relację z obchodów Święta Wojska Polskiego. W całym kraju zaplanowano mnóstwo

uroczystości i imprez towarzyszących. Centralne obchody odbędą się w Warszawie. Tak przedstawia

się ich program:

Godz. 9.00 – Msza święta za Ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Godz. 10.30 – Uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeń państwowych i

nominacji generalskich w Pałacu Prezydenckim.

Godz. 12.00 – Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Godz. 13.00 – kulminacyjny punkt obchodów tegorocznego Święta Wojska Polskiego, czyli Wielka

Defilada Niepodległości. Żołnierze i rekonstruktorzy historyczni przemaszerują Wisłostradą.

grafika MON