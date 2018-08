Życzenia Polaków dla Ojczyzny

Specjalną pamiątkową księgę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Jej pomysłodawcą jest Mariusz Błaszczak, szef resortu. – Napiszmy za co Polskę kochamy, cenimy i szanujemy, z czego jesteśmy dumni – napisał na pierwszej stronie minister obrony narodowej.

MON chce, by jak najwięcej Polaków włączyło się w akcję i poprzez życzenia pokazało swoją radość z życia w wolnej ojczyźnie. W założeniu księga ma się stać skarbnicą najpiękniejszych życzeń dla Polski. – Rok jubileuszu odzyskania niepodległości jest doskonałą okazją do złożenia życzeń Ojczyźnie. Napiszmy za co Polskę kochamy, cenimy i szanujemy, z czego jesteśmy dumni – napisał na pierwszej karcie księgi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej i pomysłodawca księgi.

Do pamiątkowej księgi 100-lecia odzyskania niepodległości będzie mógł się wpisać – 15 sierpnia w dniu Święta Wojska Polskiego – każdy Polak. Będą trzy okazje do złożenia życzeń. Najpierw od godz. 9 do 12 księga zostanie wyłożona przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Potem od 13 do 15 życzenia skierowane do Ojczyzny będzie można wpisać przy Multimedialnym Parku Fontann. Od godz. 16 do 22 księga ponownie wróci na plac Piłsudskiego.