Krwiodawca w mundurze

Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić – te słowa przysięgi wojskowej zna każdy żołnierz, jednak dla sierż. Roberta Kowalewskiego z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki z Zegrza mają one wyjątkowe znaczenie. Żołnierz od prawie 20 lat oddaje honorowo krew i do tego samego namawia innych.

Niewiele brakowało, a sierż. Robert Kowalewski wcale nie służyłby w wojsku. Swoją przyszłość wiązał z Biurem Ochrony Rządu. Przepustką do formacji, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, miała być jednak służba w jednostce bojowej polskiej armii. Tak trafił do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. – To była prawdziwa szkoła życia. Ćwiczyliśmy działania w terenie zurbanizowanym, antyterrorystyczne, uczyliśmy się taktyki i skakaliśmy ze spadochronami ze śmigłowców, zarówno w dzień, jak i w nocy. Już po pierwszym miesiącu szkolenia straciłem 17 kilogramów! – wspomina. – Nie zapomnę tego do końca życia. To wszystko pokazało mi oblicze wojska, którego wcześniej nie znałem i bardzo mi się to podobało – dodaje.

Nic więc dziwnego, że młodemu adeptowi wojska zmieniły się priorytety. Postanowił zostać w armii. Kontynuował służbę w 2 Szwadronie Szturmowym 25 Brygady, następnie trafił do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, by w końcu wrócić w swe rodzinne strony, czyli do Zegrza. W międzyczasie uczestniczył też w misjach zagranicznych – w Libanie, gdzie był wartownikiem w Guard Platoon, był także dowódcą obsługi MK-19 w kompanii bojowej w bazie Warrior podczas VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.