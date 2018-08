Konkurs dla pasjonatów wojska

Zdjęcia, które zrobicie podczas obchodów Święta Wojska Polskiego prześlijcie na adres konkurs@zbrojni.pl . Nie ma znaczenia czy zrobicie je profesjonalnym aparatem czy telefonem komórkowym – tu liczy się kreatywność! Na Wasze prace czekamy do 19 sierpnia, do godziny 12.00. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć wybierzemy 15 naszych zdaniem najciekawszych, a ich autorzy otrzymają nasze wyjątkowe lotnicze albumy.

Wielkimi krokami zbliża się Święto Wojska Polskiego. W tym roku obchody będą wyjątkowe, gdyż odbywają się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym można wygrać fantastyczne nagrody – vouchery na lot symulatorem myśliwca F-16 i albumy o tematyce lotniczej „Siła nośna”.

Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane w galerii na naszym profilu na Facebooku. Wtedy do akcji wkroczą czytelnicy portalu polska-zbrojna.pl. To oni zadecydują, kto będzie wśród szczęśliwców, którzy otrzymają nagrodę główną, czyli voucher na lot symulatorem F-16. Wygrają go trzy osoby, których prace otrzymają najwięcej reakcji na FB.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 24 sierpnia o godzinie 12.

Pamiętajcie, że wysłanie swojej pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na profilu „Polski Zbrojnej” na Facebooku, a także na przetwarzanie danych osobowych – oczywiście tylko na potrzeby konkursu.

Więcej informacji o nagrodzie głównej znajdziecie na stronie sponsora nagród, firmy Wyjątkowy Prezent, a szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie.

A gdybyście jeszcze nie mieli pomysłu na to, jak spędzicie najważniejsze święto polskiej armii, serdecznie zapraszamy na piknik, który 15 sierpnia odbędzie się na Błoniach Stadionu PGE Narodowy. Na miejscu szukajcie naszego kolorowego namiotu – mamy dla Was sporo niespodzianek! Przede wszystkim będziecie mogli się spotkać z kolekcjonerem – Edwardem Szymczakiem, który zaprezentuje między innymi radiostację, którą posługiwali się żołnierze podziemia niepodległościowego, oryginalny mundur żołnierza wyklętego, a także kurtkę battledressową z pochodzącym z lat 40. emblematem wykonanym z celuloidu – tworzywa, które służy do oklejania akordeonów (o historii powstawania nietypowych odznaczeń przeczytacie w ostatnim numerze kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”).

Na naszym stoisku będziecie mogli także skorzystać ze specjalnie dla Was przygotowanej strefy relaksu, a także otrzymać nasze wydawnictwa. Wśród nich będzie także jednodniówka, którą dzięki wsparciu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Polskiej Spółki Gazownictwa i Fundacji PGNiG Rozgrzewamy Polskie Serca przygotowaliśmy z okazji Święta Wojska Polskiego. Wyjątkowe wydawnictwo będziecie mogli także zdobyć podczas uroczystości, które odbędą się przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a także podczas Wielkiej Defilady Wojska Polskiego.

Zapraszamy serdecznie!