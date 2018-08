Nowy dowódca 13 Dywizjonu Trałowców

Komandor porucznik Jarosław Iwańczuk Akademię Marynarki Wojennej ukończył w 1997 roku. Po zakończeniu nauki został skierowany do służby właśnie do 13. Dywizjonu Trałowców. Służąc na okrętach był m.in. dowódcą działu nawigacyjnego, dowódcą działu obserwacji technicznej oraz zastępcą dowódcy okrętu. W 2006 roku objął dowodzenie niszczycielem min ORP „Mewa”. Po czterech latach komandor porucznik Iwańczuk skierowany został do ówczesnego Dowództwa Marynarki Wojennej, a następnie do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W latach 2015 – 2018 służył w Centrum Eksperckim NATO w Kilonii. Dzisiaj, w środę, 8 sierpnia, objął dowodzenie 13. Dywizjonem Trałowców.

Poprzedni, etatowy, dowódca 13 DTR komandor porucznik Piotr Sikora wstąpił do wojska w 1988 r. rozpoczynając studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ich ukończeniu, otrzymał pierwszy przydział służbowy w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Pełnił tam obowiązki dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego i broni podwodnej na okrętach obrony przeciwminowej 13. Dywizjonu Trałowców. Z dywizjonem związany był przez długie lata, pełniąc kolejne obowiązki dowodził okrętami dywizjonu jako dowódca okrętu na kilku z nich oraz jako dowódca grupy i szef sztabu jednostki. Dowodzenie 13. Dywizjonem Trałowców objął 11 lipca 2014, a zdał 11 czerwca br.



13. Dywizjon Trałowców jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeznaczonym do wykonywania zadań obrony przeciwminowej - trałowania, poszukiwania, wykrywania i niszczenia min, niszczenia zagród minowych oraz obrony przeciwminowej zespołów okrętów na przejściu morzem. Okręty dywizjonu stacjonują w Porcie Wojennym w Gdyni. Wchodzący w skład dywizjonu niszczyciel min ORP „Mewa”, był pierwszym polskim okrętem, który na stałe podniósł flagę Paktu Północnoatlantyckiego. Było to w 2002 roku, kiedy to okręt wszedł w skład Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO.

Tradycje 13. Dywizjonu Trałowców sięgają 1921 roku, w którym to podniesiono banderę wojenną na pierwszych w Polskiej Marynarce Wojennej trałowcach produkcji niemieckiej, pozyskanych z duńskiego przedsiębiorstwa „Skägsbyro”. Z tych jednostek oraz dodatkowo dwóch kanonierek utworzono pierwszy w naszych dziejach morski zespół taktyczny o nazwie „Dywizjon Ćwiczebny”, później przemianowany na dywizjon minowców. Przez ponad 10 lat okręty te pełniły wiele różnych funkcji na polskich wodach wewnętrznych: szkolenie marynarzy, ćwiczenia taktyczne, wizyty i rejsy. Jesienią 1931 roku Kierownictwo Marynarki Wojennej, skreślając z listy okrętów wojennych wysłużone już trałowce, zawiesiło organizację dywizjonu minowców Następcami pierwszych „ptaszków” stały się w 1936 roku okręty w całości zaprojektowane i zbudowane w Polsce. Weszły one w skład floty i zgodnie z decyzją Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z dn. 20 stycznia 1936 r. utworzyły zespół taktyczny pod nazwą Dywizjon Trałowców. Dywizjon podlegał bezpośrednio dowódcy floty. Okręty, które do września 1939 roku wchodziły w skład tej jednostki nosiły nazwy: „Jaskółka”, „Mewa”, „Rybitwa”, „Czajka”, „Czapla” i „Żuraw”. Zakończenie II wojny światowej otworzyło następny rozdział w historii dywizjonu. 5 kwietnia 1946 roku - na przyjętych od b. ZSRR 9 trałowcach proj. 253L typu Albatros podniesiono polską banderę wojenną. Od pierwszych chwil wcielenia rozpoczęto intensywne szkolenie załóg. Okręty typu "Albatros" zbudowane w latach 1944-45, otrzymały nazwy: „Albatros”, „Czapla”, „Jaskółka”, „Jastrząb”, „Kania”, „Kondor”, „Kormoran”, „Krogulec” i „Orlik”. Pierwszymi zadaniami postawionymi przed Dywizjonem było rozminowanie basenów portowych, torów podejściowych do portów oraz wód przybrzeżnych. W 1956 roku Dywizjon Trałowców składał się z dwunastu nowoczesnych okrętów proj. 254K. W sierpniu 1962 r. podniesiono banderę wojenną na trałowcach typu 206F zaprojektowanych i zbudowanych przez polskich stoczniowców. W 1989 roku rozpoczęto stopniowe ich wycofywanie z eksploatacji. Ostatnie trzy („Flaming”, „Mewa”, i „Czajka”) poddane gruntownej modernizacji w latach 1998-2001, rozpoczęły ponownie służbę jako niszczyciele min. W 1989 roku strukturę organizacyjną dywizjonu wzmocniono Grupą Płetwonurków – Minerów, przemianowaną w 2010 roku na Grupę Nurków – Minerów. W latach 1992-1994 w miejsce wycofywanych okrętów proj. 206F do składu 13. Dywizjonu wcielano małomagnetyczne trałowce proj. 207M („Mamry”, „Wigry”, „Śniardwy” i „Wdzydze”). Ostatnim okrętem tego typu wcielonym w skład dywizjonu w roku 1997 był ORP „Gopło”. W 2017 roku w skład dywizjonu wszedł nowoczesny niszczyciel min ORP „Kormoran”.

Tekst: kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski