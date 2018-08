Przysięga żołnierzy WOT w Tomaszowie Lubelskim

W uroczystości uczestniczył płk Mieczysław Chamera z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, który odczytał list ministra Mariusza Błaszczaka do żołnierzy i ich rodzin. „Składając przysięgę wojskową stajecie się dziś częścią wielkiej żołnierskiej społeczności. Wasza przysięga w niezwykle symboliczny sposób określa was jako patriotów, obrońców Narodu i własnej Ojczyzny. To wyjątkowa chwila, która pozostanie w waszej pamięci” - napisał w liście minister Mariusz Błaszczak. „Wchodzicie w skład Wojsk Obrony Terytorialnej. Wasza misją jest wspieranie tutejszej społeczności. Jako żołnierze stąd – tu urodzeni, tu mieszkający – doskonale znacie specyfikę tego regionu, swoje społeczeństwo i miejsce służby. To wasz wielki atut.– zaznaczył minister Błaszczak.

Kolejnych 110 żołnierzy obrony terytorialnej w niedzielę, 12 sierpnia, złożyło uroczystą przysięgę wojskową w Tomaszowie Lubelskim. To trzynasta przysięga w Lubelskiej Brygadzie OT i pierwsza w Tomaszowie Lubelskim po blisko stuletniej przerwie.

REKLAMA

To już trzynasta przysięga w historii Lubelskiej Brygady OT. Tegoroczne przysięgi odbywają się w miastach powiatowych naszego województwa, w których na co dzień wojsko nie stacjonuje lub dawno zostało wyprowadzone. Ostatnia przysięga wojskowa w Tomaszowie Lubelskim miała miejsce w latach 20. ubiegłego wieku. W okresie międzywojennym stacjonował tu batalion 9 Pułku Piechoty Legionów. Przysięga żołnierzy WOT jest więc powrotem do przedwojennych tradycji wojskowych miasta.

Mottem żołnierzy OT są słowa „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Oznacza to ciągłą gotowość do obrony i niesienia pomocy lokalnej społeczności w czasie wojny, kryzysu, jak i w obliczu zagrożeń niemilitarnych takich jak katastrofy, czy klęski żywiołowe. Zadania te są realizowane w ścisłej współpracy z lokalną administracją. To właśnie stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością są siłą i atutem terytorialsów.

***

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2700 żołnierzy i cały czas trwa nabór. Głównym zadaniem 2 LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągnięcie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.

Tekst: kpt. Damian Stanula