Wojska Obrony Terytorialnej zaczynają służbę w Wielkopolsce

Wspólnie z pozostałymi rodzajami naszych sił zbrojnych stoicie na straży bezpieczeństwa państwa. Waszym podstawowym zadaniem jako Terytorialsów, jest obrona regionu w którym mieszkacie. Zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, jak i sytuacji kryzysowych, czy klęsk żywiołowych macie przede wszystkim chronić lokalną społeczność, służyć jej wsparciem i pomocą – napisał w liście Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W niedzielę w Lesznie odbyła się przysięga ponad 80 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości Ministra Obrony Narodowej reprezentował Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu. Była to pierwsza przysięga terytorialsów 12 Wielkopolskiej Brygady OT, ale także pierwsza spośród brygad trzeciego etapu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.



Minister zwrócił uwagę na odpowiedzialność, jaka spoczywa na Terytorialsach od momentu wypowiedzenia przez nich słów przysięgi. - W Waszej służbie drogowskazem jest tradycja polskich formacji niepodległościowych z okresu II wojny światowej, które wywodzą się ze środowisk Armii Krajowej. To wielki zaszczyt, ale i szczególne zobowiązanie do sumiennego i honorowego kontynuowania podjętej przez Waszych przodków służby na rzecz Ojczyzny.



Szef MON złożył także życzenia wszystkim żołnierzom z okazji Święta Wojska Polskiego. - W związku ze zbliżającym się Świętem Wojska Polskiego przyjmijcie życzenia rozwoju Waszych żołnierskich karier, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności – napisał w liście minister Błaszczak.



Żołnierze, którzy złożyli przysięgę zasilili bataliony lekkiej piechoty 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.