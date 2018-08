Przed Wielką Defiladą Niepodległości

Nad ranem Wisłostradą defilowało niemal tysiąc żołnierzy i przejechało około 200 wojskowych pojazdów. Tak wyglądała próba do Wielkiej Defilady Niepodległości, która odbędzie się już 15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego. – Zapraszam wszystkich do stolicy. Będzie to wydarzenie, które warto zobaczyć! – zachęca minister obrony Mariusz Błaszczak.

Próba Wielkiej Defilady Niepodległości odbyła się w niedzielę wczesnym rankiem. Był na niej obecny Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – W wyjątkowym roku, roku odzyskania przez Polskę niepodległości, 15 sierpnia spotkamy się na wyjątkowej defiladzie, która będzie poświęcona uczczeniu stulecia naszej niepodległości – mówił szef MON.