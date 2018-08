Oficerskie szlify

Armia ma nowych oficerów. Dziś w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się promocja 227 podchorążych wojskowej uczelni. Jej rektor-komendant płk Tadeusz Szczurek podkreślał wyjątkowość promocji, bo oficerowie otrzymali pierwsze oficerskie gwiazdki w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

„W polskiej tradycji słowo „oficer” brzmi dumnie. Oznacza honor i odwagę, prestiż i autorytet. Dziś wy, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej, dołączacie do grona oficerów Wojska Polskiego”, pisał w liście do nowo mianowanych podporuczników Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. List w jego imieniu odczytał Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MON. „Pamiętajcie, że oficerskie szlify, które dziś otrzymujecie, to nie tylko zaszczyt i początek wojskowej kariery, to przede wszystkim wielka odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie do służby ojczyźnie. Wierzę, że sprostacie temu zadaniu, bo macie oparcie w solidnej wiedzy i renomie Akademii, którą ukończyliście”, napisał szef resortu.



Płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej podkreślał wyjątkowość tegorocznej promocji, która odbyła się w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. – Przed stu laty spełnił się sen pokoleń Polaków – państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Tej Polsce będziecie służyć i tej Polski będziecie bronić – mówił płk Szczurek. – Patriotyzm, męstwo, uczciwość i odpowiedzialność to wartości, które przejęliśmy z chlubnych dziejów oręża polskiego i które przekazujemy kolejnym pokoleniom przyszłych oficerów. Tymi wartościami kierujcie się w swojej służbie wojskowej – dodał rektor-komendant.



Pierwsze stopnie oficerskie otrzymali absolwenci m.in. korpusów informatyki, obrony przed bronią masowego rażenia, przeciwlotniczego, sił powietrznych i wojsk specjalnych. Wśród 227 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej są 23 kobiety. Oficerami mianował ich gen. bryg. Michał Sikora, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, oraz gen. broni Sławomir Wojciechowski, dowódca operacyjny RSZ.