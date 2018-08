Sztab Generalny uczcił wojskowe święto

Dziękuję za to, co Sztab Generalny robi. Bez waszego intelektu, bez ogromu analiz, bez pełnej odpowiedzialności za zadania, sprawność Sił Zbrojnych nie byłaby możliwa – mówił w piątek na uroczystej zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego gen. broni Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Uroczysta zbiórka kadry i pracowników odbyła się dziś w siedzibie Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Okazją było zbliżające się Święto Wojska Polskiego. Podczas uroczystości odczytany został list Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. – Święto Wojska Polskiego to szczególny dzień nie tylko dla naszych żołnierzy, ale i dla całego polskiego społeczeństwa. To okazja do wspólnego manifestowania naszego patriotyzmu i przywiązania do wspaniałych tradycji polskiego oręża oraz czas na podziękowanie naszym żołnierzom za ich wierną służbę ojczyźnie. Dziękuję za oddanie sprawie obronności naszego kraju i za codzienny wysiłek przyczyniający się do rozwoju naszych Sił Zbrojnych – napisał minister.

Szef resortu podkreślał też, że wojsko jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. – Jest wysoko oceniane w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jego sprawność, wyszkolenie, przygotowanie do realizacji powierzonych zadań są potwierdzane zarówno w ramach międzynarodowych misji i ćwiczeń wojskowych, jak i w codziennym wsparciu udzielanym naszemu społeczeństwu m.in. w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne czy klęski żywiołowe – dodał w liście minister.