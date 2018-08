Himarsy na polskim poligonie

Polskie wojsko jeszcze nie dysponuje systemem Himars, ale żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej mieli już okazję poznać działanie nowoczesnych wyrzutni rakietowych. Na poligonie w Bemowie Piskim zawiszacy ćwiczyli razem z gwardzistami z US Army, którzy przywieźli do Polski sześć wyrzutni M142. Scenariusz zakładał operacje powietrzne i lądowe.

Pierwsi polscy żołnierze jednak już poznali nowoczesny system. Wyrzutnie przywieźli amerykańscy artylerzyści na ćwiczenia „Puma ’18” (część manewrów „Saber Strike”). Do Polski przyjechał wówczas 1 Batalion 623 Pułku Artylerii Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, który na czas manewrów stacjonował na poligonie w Bemowie Piskim.

– To doskonała okazja, aby doskonalić nie tylko nasze umiejętności, lecz także współdziałać z sojusznikami – mówił kpt. Paul Chandler z Gwardii Narodowej US Army. Żołnierze, którzy na co dzień stacjonują w Kentucky, przywieźli ze sobą sześć wyrzutni M142 Himars (High Mobility Artillery Rocket System, czyli systemu rakietowego wysokiej mobilności). Wszystkie były ulokowane na samochodach ciężarowych (Himars może działać także na podwoziu gąsienicowym). Dzięki takiemu rozwiązaniu żołnierze mogli szybko zająć pozycję, oddać strzał i natychmiast się wycofać, tak aby przeciwnik nie zdążył ich zlokalizować.

Amerykańskie Himarsy, które przyjechały do Polski były wyposażone w kapsuły mieszczące po 6 pocisków kalibru 227 mm o zasięgu od 30 do 100 kilometrów, ale dzięki pociskom taktycznym wyrzutnia może razić także cele oddalone nawet o 300 kilometrów. Za jej obsługę odpowiada zespół składający się z trzech żołnierzy.

Cel: współdziałanie

Podczas manewrów gwardziści wykonywali działania na rzecz 2 Pułku Kawalerii US Army, a także współdziałali z żołnierzami 15 Brygady Zmechanizowanej. Głównym celem ćwiczeń było prowadzenie ognia połączonego. 15 Brygada i współdziałająca z nią Batalionowa Grupa Bojowa korzystała m.in. z samobieżnych moździerzy Rak, haubic Goździk, wyrzutni Volcano z Chorwacji czy haubic M777 US Army. Oprócz tego do działania zaangażowano amerykańskie lotnictwo – między innymi myśliwce F-16 i śmigłowce Apache.

Scenariusz jednego z zadań zakładał, że 2 Batalion Zmechanizowany 15 Brygady działa jako OPFOR – czyli w roli przeciwnika dla oddziału amerykańskich śmigłowców. Zadaniem żołnierzy US Army było zlokalizowanie wrogich sił. – Operacja miała miejsce w nocy, a my byliśmy tak dobrze zamaskowani, że sojusznicy nie byli w stanie zobaczyć nas z pokładu śmigłowców – opowiada ppłk Adam Krysiak, dowódca 2 Batalionu 15 BZ. – Jednak podczas omówienia ćwiczenia, okazało się, że nawet gdyby nasze pozycje zostały zidentyfikowane, niekoniecznie zostalibyśmy ostrzelani z pokładu maszyn. Istniało ryzyko, że wówczas odpowiemy ogniem, a to wiązałoby się ze zbyt dużymi stratami. Dlatego przy takim biegu zdarzeń do akcji prawdopodobnie wkroczyłyby Himarsy, bo mogą precyzyjnie razić cele nawet z dużej odległości – dodaje.

Ppłk Krysiak podkreśla, że to system, który świetnie sprawdza się w działaniach wojsk lądowych, ale może być też wsparciem dla innych rodzajów sił zbrojnych. Gwardziści udowodnili to podczas ostatniego elementu ćwiczenia „Saber Strike ’18”. Wówczas na poligonie w Bemowie Piskim współdziałało prawie trzy tysiące żołnierzy, którzy mieli do dyspozycji tysiąc jednostek sprzętu. Scenariusz zakładał, że przeciwnik prowadzi zaczepną operację powietrzną, po czym atakuje na lądzie. Połączone siły sojuszników przystąpiły do kontrataku. – Dywizjon Himarsów otrzymał rozkaz zniszczenia wykrytych wcześniej stanowiska dowodzenia i dywizjonu artylerii rakietowej przeciwnika – mówi ppłk Krysiak. – Zadanie zostało zrealizowane perfekcyjne. Kierownictwo ćwiczenia oceniło je na piątkę – podkreśla.

Przede wszystkim mobilność

Ale to nie wszystko. Gwardziści na polskim poligonie prowadzili też szkolenie według własnego programu. Jednym z zadań Amerykanów było sprawdzenie mobilności całego dywizjonu. Żołnierze dostarczyli sprzęt do Europy drogą morską, a podczas ćwiczeń trenowali między innymi pokonywanie przeszkód wodnych i marsze taktyczne. W ramach manewrów udali się też na Litwę. Prowadzili tam działania ogniowe i ćwiczyli załadunek wyrzutni na pokład samolotu transportowego Boeing C-17 Globemaster III.