Marcin Tybura w Projekcie Wojownik

Po wygranej z najwyższym zawodnikiem UFC (z ang. Ultimate Fighting Championship) Stefanem Struve, polski reprezentant wagi ciężkiej przyjedzie do wojska by poprowadzić zajęcia edukacyjno-sportowe w ramach Projektu Wojownik. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do weteranów, uczestników misji poza granicami kraju. Głównym celem projektu jest integracja środowiska weteranów oraz nauka radzenie sobie z przeciwnościami poprzez sport. Podczas zajęć misjonarze ćwiczą z najlepszymi polskimi zawodnikami mieszanych sztuk walki tzw. MMA.

Marcin Tybura to już czwarty zawodnik, który przyłączył się do akcji społecznej Projektu Wojownik. Jednym z jego celów jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa o problemach i sprawach weteranów. „Sierpień to wyjątkowy czas bo obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Wszyscy dookoła mówią o tym, a ja mogę coś dla żołnierzy zrobić.”- opowiada Marcin Tybura. „Zawsze z wielkim szacunkiem odnosiłem się do weteranów. Niektórzy stracili podczas służby życie lub zdrowie. Może swoim udziałem będę mógł im za to podziękować.”- zaznaczył zawodnik UFC.

W zajęciach, które odbędą się w 12 Brygadzie Zmechanizowanej weźmie udział kilkudziesięciu weteranów misji poza granicami kraju oraz instruktorzy sportów walki z jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Podobnie jak podczas poprzednich edycji wspierać ćwiczących będzie trener i zawodnik MMA ppor. Filip Bątkowski z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

***



Celem „Projektu Wojownik” jest przede wszystkim integracja środowiska żołnierzy weteranów – uczestników misji poza granicami kraju a także zainteresowanie sportami walki jako dyscypliną utylitarną szczególnie dla wojskowych. „Projekt Wojownik” polega na organizowaniu raz w miesiącu zajęć edukacyjno-sportowych dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju, weteranów poszkodowanych, instruktorów wychowania fizycznego jednostek wojskowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Zajęcia będą polegały na seminariach (treningach) z mieszanych sztuk walki tzw. MMA (Mixed Martial Arts), które będą prowadzić czołowi polscy zawodnicy walczący w najlepszej na świecie federacji UFC (Ultimate Fighting Championship), czołowej europejskiej federacji KSW (Konfrontacja Stylów Walki) oraz mistrzowie innych federacji. Szkoleni dowiedzą się także o sporcie jako metodzie radzenia sobie ze stresem, o prawidłowym żywieniu w sporcie oraz będą mogli porozmawiać z przedstawicielami Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Weteranom, po powrocie do kraju czasami trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mają na to wpływ, nie tylko dramatyczne przeżycia i wspomnienia, ale przede wszystkim potrzeba dopasowania się do warunków panujących w Polsce. Na misji żołnierze poddawani są wielu bodźcom dostarczającym niezwykle duże zastrzyki adrenaliny, co powoduje że żołnierze stają się od niej zależni. Codzienne patrole, prowadzenie operacji, walka, pomoc dla społeczności lokalnych powodują, że wracając do kraju, ciężko jest im zwolnić i powrócić do „normalnego” funkcjonowania. Oczywiście w wielu przypadkach pojawiają się problemy chorobowe, takie jak chociażby stres pola walki (PTSD). Radzenie sobie z tymi przypadłościami jest procesem złożonym i długoterminowym. Jednym z jego elementów mogłyby być wspólne spotkania i przeżywanie emocji podczas seminariów z walki wręcz. Każdy żołnierz to wojownik i nikt tak dobrze nie nawiąże z nim więzi emocjonalnej, jak inny wojownik, a jeżeli do tego jeszcze jest autorytetem, to łatwiej osiągnąć zamierzone efekty dydaktyczne i terapeutyczne.

Projekt zawita do dużych garnizonów: Warszawa, Giżycko, Gdynia, Szczecin, Świętoszów, Łask, Rzeszów oraz Kraków gdzie będą zaproszeni do udziału weterani z najbliższych jednostek wojskowych.

Patronat honorowy nad „Projektem Wojownik” objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a organizatorem jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pomysłodawcą projektu jest płk Szczepan Głuszczak.

Po raz kolejny weteranów wspiera Dominik Grabowski znany jako Doniu (członek zespołu Ascetoholix), raper z Poznania, który wraz z weteranem poszkodowanym w Afganistanie st. kpr. Rożniatowskim napisał i nagrał piosenkę, która będzie promować projekt.

Tekst: płk Szczepan Głuszczak