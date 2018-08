Cywile z szansą na kaprala

Droga do kaprala

Trwa nabór kandydatów na kurs podoficerski w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Tym razem oferta jest adresowana wyłącznie do cywili. Aplikować na szkolenie można do 20 sierpnia. Kursy dziewięciomiesięczny i roczny mają się rozpocząć już jesienią. Absolwenci zostaną zatrudnieni na stanowiskach związanych z obsługą ruchu lotniczego i sprzętu lotniczego.

Dokument wywołał niemałe poruszenie wśród żołnierzy najmłodszego korpusu. Zazwyczaj bowiem na tego rodzaju kursy mogą aplikować szeregowi z odpowiednią wysługą. Ale, jak podkreślają przedstawiciele resortu obrony narodowej, kursy w szkołach podoficerskich dla kandydatów ze środowiska cywilnego nie są w wojsku nowością.

Początkowo były realizowane wyłącznie na potrzeby korpusu osobowego orkiestr i zespołów estradowych, a przyszli wojskowi muzycy szkolili się w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. A w pierwszym kwartale tego roku w poznańskiej placówce kurs rozpoczęło 50 kandydatów na żołnierzy zawodowych. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem – o jedno miejsce ubiegało się średnio 10 osób.

Wojsko chce wykorzystać potencjał ochotników, ich wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz motywację do pełnienia służby. Dlatego minister Błaszczak podjął decyzję o uruchomieniu kolejnego naboru cywili na kurs, tym razem do Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie na potrzeby korpusu osobowego sił powietrznych. – Jest to związane także z koniecznością pozyskania osób z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, których obecnie brakuje w zasobach szeregowych zawodowych. Po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zostaną oni wyznaczeni na stanowiska służbowe związane z obsługą ruchu lotniczego i sprzętu lotniczego – informuje zespół prasowy MON.

– Nabór do szkół podoficerskich kandydatów ze środowiska cywilnego ogranicza się jedynie do uzupełnienia stanowisk służbowych w deficytowych specjalnościach wojskowych, na które istnieje ograniczony zasób kandydatów spośród żołnierzy korpusu szeregowych mających stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe – tłumaczy MON.

Jakie dokumenty?

Jak informuje rzecznik dęblińskiej szkoły, na udział w kursie mają szanse wyłącznie osoby z minimum średnim wykształceniem. – Ci, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu, muszą złożyć wniosek o przyjęcie do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwej miejscu zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień. Czasu nie zostało wiele, bo jedynie do 20 sierpnia – mówi st. chor. sztab. Konarski.

Podstawę przyjęcia na szkolenie będą stanowić wyniki postępowania rekrutacyjnego. Obejmie ono sprawdzian sprawności fizycznej i test znajomości języka angielskiego. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej) oraz rozmowa kwalifikacyjna. Podczas tej ostatniej członkowie komisji będą analizować przedstawione przez kandydata zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji pod kątem przydatności do służby w grupach ruchu lotniczego i inżynieryjno-lotniczej.

Rozpoczęcie kursu jest planowane w listopadzie br. Zgodnie z decyzją ministra szkolenie specjalistyczne zostanie przeprowadzone w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (dla sześciu kandydatów) oraz w dęblińskim Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie (dla 50 kandydatów).

Jednak głównie szeregowi

Przedstawiciele resortu podkreślają, że trzon naboru do korpusu podoficerów zawodowych stanowić wciąż będą szeregowi zawodowi, którzy po ukończeniu szkolenia podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera są wyznaczani na pierwsze stanowiska służbowe w korpusie podoficerskim.Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie organizuje w roku trzy turnusy kursów podoficerskich dla szeregowych zawodowych. W każdym z nich bierze udział średnio po około 90 żołnierzy.

Pierwszy tegoroczny turnus ukończyły 94 osoby (było 189 kandydatów). Obecnie trwa szkolenie specjalistyczne drugiego turnusu, w którym bierze udział 123 szeregowych zawodowych (kandydatów było 219). Wyjątkowo uczestniczy w nim 30 żołnierzy na potrzeby Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

O udział w trzeci turnusie ubiegało się 217 kandydatów, 91 z nich rozpocznie półroczne szkolenie już we wrześniu