Propozycja dla pielęgniarek i pielęgniarzy

Kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów – na takie korzyści mogą liczyć pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią w szeregi wojsk obrony terytorialnej. – Jednym z założeń naszego szkolenia jest rozwijanie specjalności podwójnego zastosowania, przydatnych zarówno w wojsku, jak i na stanowisku pracy w cywilu – tłumaczy gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

– Uruchamiamy dwa istotne dla naszej przyszłości projekty: zarządzania talentami i zarządzania kompetencjami – mówi gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej. W pierwszym przypadku chodzi o dokładne weryfikowanie potencjału kandydata do służby, rozwijanie jego talentów i optymalne inwestowanie w kształtowanie jego osobowości podczas służby wojskowej. Drugi jest równie ważny, bo wielu żołnierzy terytorialnej służby wojskowej wnosi do służby umiejętności nabyte w cywilu, a te powinny być odpowiednio zagospodarowane. – Wszystko, co musimy zrobić w tym przypadku, to uzupełnić umiejętności ochotnika o aspekty potrzebne w wojsku. Z drugiej strony korzyścią dla pracodawcy, który zatrudni żołnierza, ma być między innymi to, że jego pracownik będzie ponosił swoje kwalifikacje zawodowe również w służbie, bez ponoszenia kosztów przez wspomnianego pracodawcę – wyjaśnia gen. Kukuła.

Pierwszą inicjatywą w ramach tych projektów jest propozycja dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Nieprzypadkowo dla tej grupy zawodowej, bo niemal co szósty żołnierz terytorialnej służby wojskowej ma specjalność związaną z medycyną. – To rzeczywiście ogromna grupa, ale nie będzie jedyną, do której wychodzimy z ofertą. Od niej po prostu zaczynamy – zaznacza gen. bryg. Wiesław Kukuła. Założenia projektu zostały opracowane przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia, we współpracy z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej. Przewidziano możliwość skorzystania z bezpłatnych wojskowych kursów i szkoleń specjalistycznych, m.in.: kursu pod hasłem „Wkłucie doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”, USG FAST, szkoleń na temat zapobiegania chorobom zakaźnym czy odzwierzęcym lub polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu. – Dzięki temu chcemy pomóc wojskom obrony terytorialnej zaspokoić potrzeby medyczne, a zarazem zakładamy, że WOT przyczyni się do tego, że zyskamy personel pielęgniarski z dodatkowymi uprawnieniami – mówi dr Aurelia Ostrowska, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.