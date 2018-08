Szef MON odwiedził polskie kontyngenty

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedził dziś polskich żołnierzy, którzy służą poza granicami kraju w ramach unijnej misji EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie oraz natowskiej KFOR w Kosowie. Z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego wręczył im medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. – Złożyłem do budżetu wniosek o podwyżki dla żołnierzy – powiedział również szef MON.



Szef resortu obrony swoją wizytę rozpoczął od Bośni i Hercegowiny. W tym kraju trwa właśnie XV zmiana PKW EUFOR, a polski kontyngent tworzy 39 żołnierzy. Minister Mariusz Błaszczak spotkał się z nimi na apelu. – Jesteście ambasadorami Polski poza granicami naszego kraju, jesteście wizytówką Polski – mówił w Sarajewie. Kolejne zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego działają w Bośni i Hercegowinie od 26 lat.

Minister podkreślił, że polscy żołnierze angażują się w misję EUFOR Althea, by wspierać w szkoleniu jedną z brygad armii tego kraju oraz by nieść pomoc jego mieszkańcom. – Poprawiająca się sytuacja w Bośni i Hercegowinie jest również rezultatem służby, wysiłków i zaangażowania polskich żołnierzy – mówił szef MON. Mariusz Błaszczak spotkał się także z szefem sztabu misji EUFOR Althea gen. Gaborem Horvathem. – Usłyszałem jak najlepszą ocenę waszej służby, waszego zaangażowania, waszego profesjonalizmu – powiedział po tym spotkaniu polskim żołnierzom.

Po południu szef resortu obrony przyleciał do Kosowa, gdzie Polski Kontyngent Wojskowy tworzy około 250 żołnierzy. Na co dzień współpracują z kosowską policją, patrolując powierzony im rejon. Minister Błaszczak spotkał się z dowódcą natowskiej misji KFOR gen. Salvatorem Cuocim, a następnie wziął udział w uroczystym apelu z okazji Święta Wojska Polskiego. – Pełnicie razem z policjantami ważną misję i robicie to bardzo profesjonalnie. I za to należą wam się słowa podziękowania. Chcę też powiedzieć, że złożyłem do budżetu wniosek o podwyżki dla żołnierzy – mówił szef MON.

Minister Błaszczak uhonorował żołnierzy służących w Kosowie medalami za wzorową służbę poza granicami kraju oraz złożył im życzenia z okazji zbliżającego się święta. Podczas wizyty spotkał się też z polskimi policjantami, którzy w Kosowie biorą udział w unijnej operacji EULEX.

Celem misji EUFOR Althea jest szkolenie oraz budowa zdolności wojskowych sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny oraz monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa. Polski Kontyngent Wojskowy EUFOR Althea liczy 39 żołnierzy. Obecnie XV zmianą PKW EUFOR dowodzi ppłk Tomasz Adamczyk.

Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Republice Kosowa realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym. W ramach działalności operacyjnej wykonuje zadania w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód. Obecnie XXXVIII zmianą PKW KFOR dowodzi ppłk Piotr Wrona. Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie liczy 248 żołnierzy zawodowych oraz 14 pracowników wojska.

Główną siłą PKW jest kompania manewrowa, którą tworzą żołnierze 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Żandarmerii Wojskowej. Łącznie 96 osób. Zadaniem żołnierzy jest patrolowanie powierzonego im rejonu oraz współpraca z miejscową policją. W razie potrzeby wesprą również policjantów, którzy pełnią misję EULEX.