Wielka Defilada Niepodległości

Ponad dwa tysiące osób, w tym ponad tysiąc żołnierzy i dziewięciuset rekonstruktorów, ponad sto statków powietrznych, niemal dwieście wojskowych pojazdów i elementów uzbrojenia. Tak zapowiada się tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Po raz pierwszy odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Do udziału w wydarzeniu zaprasza Mariusz Błaszczak, minister obrony.

Wielka Defilada Niepodległości będzie kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego. Przygotowania do niej idą pełną parą. – Od poniedziałku trwa zgrupowanie na lotnisku Warszawa-Babice. Na miejscu jest ponad siedmiuset żołnierzy, którzy przez kilka kolejnych dni będą trenować przemarsze i ustawianie się w szyku. Już w niedzielę o godzinie 6.00 rano czeka ich próba generalna. Wszystko po to, by w dniu Święta Wojska Polskiego wypaść jak najlepiej – mówi ppłk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Dowództwa Garnizonu Warszawa. I dodaje, że niebawem do żołnierzy dołączą uczniowie klas mundurowych, członkowie organizacji proobronnych i harcerze, a w przeddzień próby generalnej – pododdziały i poczty sztandarowe sił zbrojnych USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, które także będą uczestniczyć w przemarszu.