Bieg Pamięci o Powstaniu Warszawskim

Dowódca PKW płk Piotr Kaczmarek czołowym zawodnikom wręczył pamiątkowe coiny, dyplomy oraz opaski powstańcze. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe opaski Polski Walczącej wraz z certyfikatem uczestnictwa w biegu, na którym znajdowały się informacje dotyczące znaczenia symbolu powstańczej „kotwicy”.

Bieg Pamięci Powstania Warszawskiego to nie tylko sportowa rywalizacja. Jest to również znakomita okazja do przybliżenia historii oraz tradycji oręża Wojska Polskiego. „Ideą wydarzenia jest oddanie hołdu bohaterom zrywu i edukacja historyczna. To bardzo ważna data dla Warszawy, dla naszej Ojczyzny, dlatego o niej przypominamy” – powiedział płk Piotr Kaczmarek Dowódca PKW, a zarazem główny organizator biegu pamięci.

Organizatorzy biegu przygotowali również materiały edukacyjne w postaci filmów dokumentalnych w języku angielskim oraz piosenek powstańczych, których głównym celem było ukazanie i podtrzymywanie pamięci o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach. Żołnierze wojsk sojuszniczych biorący udział w biegu dowiedzieli się, że Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Tekst: mjr Tomasz Rylich, ks. kpt. Przemysław Tur