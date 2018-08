Pozostańmy zawsze gotowi, zawsze blisko!

To już drugie Święto Wojska Polskiego, które obchodzimy jako rodzaj sił zbrojnych. Za nami niełatwy rok, znajdujemy się bowiem na decydującym dla przyszłości formacji etapie rozwijania naszych zdolności. To również dobra okazja, by spojrzeć wstecz, by zobaczyć, jak wiele już osiągnęliśmy.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ofiarna służba oficerów, podoficerów i szeregowych nowego rodzaju sił zbrojnych. Wiele zawdzięczamy również tym, których drogą kroczymy – żołnierzom AK i członkom powojennych organizacji niepodległościowych – to wspaniałe czuć Wasze silne wsparcie! Pamiętajmy również o pomocy, której udzielają nam nasi towarzysze broni z innych rodzajów sił zbrojnych – Wasze działania na naszą rzecz nigdy nie zostaną zapomniane.

Święto Wojska Polskiego to dobry dzień, by wszyscy żołnierze i pracownicy WOT-u przyjęli wyrazy mojego uznania, a także życzenia, by ich ciężka służba i praca zawsze były dla nich źródłem satysfakcji. Pozostańmy zawsze gotowi, zawsze blisko!