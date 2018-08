Jesteście chlubą naszego kraju

Niedziela 15 sierpnia 1920 roku wpłynęła na losy nie tylko odradzającej się Polski, lecz także ówczesnej Europy i świata. Wiktorię, nazwaną Cudem nad Wisłą, zawdzięczamy odwadze kilkuset tysięcy Polaków, którzy z bronią w ręku stanęli do walki w obronie Ojczyzny.

Na pamiątkę tych dni właśnie 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości w sposób szczególny oddajemy cześć bohaterom walczącym o wolną Polskę.

To Wy, Żołnierze Sił Zbrojnych RP, jesteście ich godnymi spadkobiercami. Na Was spoczywa odpowiedzialność za kontynuowanie trudu żołnierzy spod Radzymina, Zadwórza, Rembertowa, znad Niemna i z wielu innych polskich pól bitewnych. Wiem, że temu sprostacie. Na nas spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie, uzbrojenie, wyszkolenie naszego wojska i my również temu sprostamy.

Z okazji Święta Wojska Polskiego całej żołnierskiej społeczności dziękuję za ofiarną służbę Ojczyźnie i życzę satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, w pełni zasłużonego uznania i dumy, że dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Świętujcie 15 sierpnia – to Wasz dzień. I pamiętajcie, że jesteście chlubą naszego kraju.