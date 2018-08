Żołnierze na podium mistrzostw Europy

Wczoraj na torze kolarskim w Glasgow tytuł mistrza Europy w wyścigu punktowym wywalczył szer. rez. Wojciech Pszczolarski. Na podium mistrzostw Starego Kontynentu stanęli także nasi żołnierze walczący o medale w pływaniu. Brąz w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym wywalczyli razem z kolegami szeregowi: Kacper Majchrzak, Konrad Czerniak i Jan Hołub.

Szer. rez. Wojciech Pszczolarski

Szer. rez. Wojciech Pszczolarski nie dał żadnych szans 17 rywalom w finałowym wyścigu punktowym. Polak zdobył 102 punkty i aż o 19 wyprzedził drugiego zawodnika w klasyfikacji. Srebro zdobył Belg Kenny de Ketele, a brąz z 71 oczkami Austriak Stefan Matzner. Wyścig punktowy rozgrywany był na dystansie 160 okrążeń (40 km). Co dziesiąte okrążenie było punktowane (pięć punktów za pierwsze miejsce, trzy za drugie, dwa za trzecie i jeden za czwarte; ostatnie finiszowe okrążenie było punktowane podwójnie). Zawodnicy mogli też powiększać swój dorobek, gdy powiodła im się ucieczka z grupy i uzyskali nad nią przewagę całego okrążenia. Za każdą udaną ucieczkę kolarz dostawał dodatkowe 20 punktów.

Wojciech Pszczolarski miał najwięcej udanych ucieczek – cztery. Srebrny i brązowy medalista nadrobili po trzy okrążenia, pięciu innych kolarzy za ucieczki otrzymało po 40 punktów, a czterech po 20. Z 18 zawodników punktowało 17. Polak do 80 punktów za nadrobione okrążenia dodał te zdobyte na ośmiu finiszach. Dwa wygrał, na dwóch był drugi, na dwóch trzeci i na dwóch czwarty. Nasz reprezentant od początku wyścigu był bardzo aktywny. Na 15. okrążeniu wraz z Brytyjczykiem Oliverem Woodem urwał się grupie kolarzy. Zawodnicy między sobą rozegrali drugi punktowany finisz (wygrał Brytyjczyk), a potem zdobyli dodatkowe punkty za nadrobienie okrążenia nad grupą. Po wygraniu piątego finiszu Pszczolarski ponownie zarobił 20 oczek za nadrobienie okrążenia i objął w wyścigu prowadzenie, którego nie oddał już do samego końca. – Wojtek pojechał jak profesor. Jechał bardzo mądrze, brał udział w prawie każdej akcji. Uważnie śledził poczynania najgroźniejszych rywali na torze i nie dał im się zaskoczyć – mówi st. chor. sztab. mar. Robert Rapsiewicz z gdyńskiego Wojskowego Zespołu Sportowego, który jest trenerem kolarstwa w Gminnym Klubie Sportowym Cartusia Kartuzy. Chorąży od lat jest sympatykiem kolarstwa i uważnie przypatrywał się rywalizacji kolarzy na torze. Występ Pszczolarskiego sprawił mu wiele radości. – Ogromnie się cieszę, że po wielu latach żołnierz kolarz zdobywa tytuł w jednej z najważniejszych imprez mistrzowskich w dyscyplinie tak zasłużonej dla sportu wojskowego. Liczę na to, że szlakiem Wojtka pójdą kolejni żołnierze uprawiający kolarstwo – dodaje chorąży.