Wojskowe awanse na 15 sierpnia i 11 listopada

Do końca roku n a wyższy stopień wojskowy w ramach tego samego stanowiska awansowani zostaną oficerowie młodsi, podoficerowie i szeregowi zawodowi. Według szacunków MON-u, mianowania otrzyma około 10 tys. żołnierzy, ponad połowa z nich to podoficerowie. W arunkiem jest piątka z opiniowania i odpowiedni staż służby. Najbliższe nominacje – 15 sierpnia i 11 listopada.

Aby awansować, trzeba jednak spełniać dwa warunki. Pierwszym jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny podczas ostatniego opiniowania. Drugi to odpowiedni dla danego korpusu staż służby na zajmowanym stanowisku. Dla oficerów młodszych i podoficerów wynosi on co najmniej trzy lata, w przypadku szeregowych – co najmniej pięć.

Jednak, jak zaznaczają przedstawiciele MON-u, na awans mają też szansę żołnierze z krótszym stażem, a konkretnie oficerowie i podoficerowie którzy na danym stanowisku służą co najmniej dwa lata, oraz szeregowi, którzy służą minimum trzy lata. Tu jednak warunkiem koniecznym jest ocena wzorowa z ostatniej opinii służbowej.

Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej warunki konieczne, by w tym roku uzyskać awans, będzie spełniać około 9854 żołnierzy. Najwięcej, bo ponad 5,5 tysiąca to podoficerowie, w tym 1389 podoficerów starszych, 1603 podoficerów oraz 2607 podoficerów młodszych. Na wyższy stopień może też liczyć 3372 szeregowych zawodowych oraz 883 oficerów młodszych.

W 2017 roku na podstawie podobnej decyzji awanse na wyższy stopień wojskowy otrzymało prawie 6 tys. szeregowych, podoficerów oraz oficerów młodszych.

Wcześniej liczba awansów była ściśle ograniczona, powodem były m.in. możliwości finansowe resortu. W 2015 roku na przykład w ramach ministerialnego limitu awanse otrzymało zaledwie 3700 wojskowych, w tym ponad 2700 podoficerów, 650 szeregowych i 250 oficerów młodszych.