Gdzie staną Ławki Niepodległości?

Konkurs na projekt Ławki Niepodległości, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności, resort obrony ogłosił w kwietniu 2018 roku . Do MON-u wpłynęło w sumie 26 prac, a zwycięską okazała się ta nadesłana przez Martę Rosiak z Warszawy . Jej projekt to biała prosta ławka, na wzór czystej kartki papieru, na której widnieje kopia zapisanego przez marszałka Piłsudskiego słowa „niepodległa”.

Ławka Niepodległości dla samorządów – pod takim hasłem MON ogłosiło konkurs na realizację projektu budowy pomnikowych ławek. Samorządy chcące w ten sposób upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę suwerenności, mogą składać oferty do 10 września. Wybranym MON przekaże gotowy projekt Ławki Niepodległości i sfinansuje do 80% kosztów jego realizacji.

Konkurs dla samorządów

Dlatego konkurs adresowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Zainteresowani mają czas do 10 września, by złożyć swoje oferty. Znaleźć się w nich muszą takie dane, jak m.in.: miejscowość z dokładnym adresem, termin realizacji zadania, uzasadnienie, miejsce i opis lokalizacji ławki oraz opis aranżacji otoczenia. Jak informuje Centrum Operacyjne MON, samorząd może otrzymać dofinansowanie na budowę jednej lub dwóch Ławek Niepodległości. „Inne podmioty – instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne lub prawne, jak również kościelna osoba prawna – będą mogły uzyskać od MON-u bezpłatną licencję na wykorzystanie projektu” – czytamy w komunikacie MON-u.

Wszystkie ławki mają być ustandaryzowane, wykonane zgodnie ze zwycięskim projektem. Dlatego MON stawia zainteresowanym konkretne wymagania. Korpus ławki na przykład musi być wykonany z białego betonu z użyciem szablonu literniczego w formie oryginalnego przeskalowania logo „niepodległa”, a siedzisko multimedialne z blachy nierdzewnej kwasoodpornej, wraz z nakładką izolującą w kolorze biało czerwonym. Ławka musi być wyposażona w zasilacz, router wi-fi, głośnik, gniazdo USB oraz przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej. Każda z ławek powinna być wkomponowana w otoczenie, zgodnie z szerszym założeniem urbanistycznym lub krajobrazowym (np. jako centralnego punktu, skweru, placu). Na każdej ławce musi się też znaleźć okolicznościowa inskrypcja „Ławka Niepodległości. Pamięci wybitnych patriotów, dowódców i mężów stanu oraz czynu zbrojnego żołnierza polskiego w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”, a pod spodem napisy: Ministerstwo Obrony Narodowej, nazwa jednostki samorządu terytorialnego i data odsłonięcia ławki.

Lokalna historia w jednej ławce

Resort określił też wymagania dotyczące treści edukacyjnych, które zostaną zamieszczone w formie nagrań. Elementami wspólnymi dla wszystkich ławek będą nagrania fragmentu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz fragmentu depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 roku.

Niektóre z nagrań będą miały również charakter regionalny – tu samorządy będą mogły wybrać jeden z plików dźwiękowych przygotowanych i udostępnianych przez MON, obejmujących informację historyczną i tekst źródłowy odnoszący się do szlaków historycznych związanych z poszczególnymi częściami Polski (Szlak Legionowy, Szlak Hallerowski, Szlak Powstanie Wielkopolskiego, Szlak Powstań Śląskich, Szlak Wojny 1920, Polskie Drogi do Niepodległości, Szlak biało-czerwonej szachownicy). Część lokalną nagrania, zawierającą jeden materiał odnoszący się do lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem niepodległości, mają proponować samorządy.

O przyznaniu dofinansowania zadecydują kryteria formalne (złożenie oferty w terminie, zgodność z wymogami) oraz ocena merytoryczna. Komisja będzie brała pod uwagę m.in. lokalizację, jej dostępność dla odbiorców, wysokość wkładu własnego, a także propozycję nagrania dźwiękowego związanego z lokalną historią.

Koszty budowy jednej Ławki Niepodległości mają się zamknąć w 30 tys. zł. Ci, którzy zostaną wybrani będą mogli liczyć na 80% dotację z MON-u. W jej ramach będą mogły być sfinansowane m.in. prace artystów związane z wykonaniem ławki (prace rzeźbiarskie, wykonanie odlewu, detali ozdobnych), roboty budowlane związane z wykonaniem ławki, prace związane z aranżacją otoczenia Ławki Niepodległości, instalacje oświetlenia czy audio, w tym port USB, hot spot wi-fi i nagranie materiału dźwiękowego.

Na realizację zadania w tym roku MON przeznaczyło 4 mln 200 tys. zł.