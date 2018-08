Rotacja w LITPOLUKRBRIG

W międzynarodowej brygadzie w Lublinie trwa pierwsza rotacja kadr. Osiemnastu żołnierzy ukraińskich i czterech litewskich niebawem powróci do swoich krajów. W ich miejsce do Polski przyjadą nowi. – To niezbędne dla rozwoju oficerów, a jednocześnie pozwala przenieść nabyte tu umiejętności do innych dowództw – wyjaśnia gen. bryg. Zenon Brzuszko, dowódca LITPOLUKRBRIG.

– Byliście grupą, która miała najtrudniej. Budowaliście tę brygadę od podstaw. Udało się wypełnić to zadanie w stu procentach, co potwierdza osiągnięcie pełnej zdolności bojowej. Dziękuję za to zaangażowanie – zwrócił się do żołnierzy kończących służbę w LITPOLUKRBRIG gen. bryg. Zenon Brzuszko. – Pewnie mogliśmy zrobić jeszcze więcej, zapewne popełniliśmy kilka błędów, ale na pewno wykonaliśmy dużo dobrej pracy – powiedział podczas uroczystego pożegnania oficerów dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Wymiana żołnierzy wynika ze statutowych dokumentów Wielonarodowej Brygady. Trójstronne porozumienie między krajami założycielami zakłada, że co trzy lata kadra oficerska z Litwy i Ukrainy będzie zmieniała się rotacyjnie. Jako że lubelska jednostka we wrześniu świętować będzie trzecią rocznicę powstania, z LITPOLUKRBRIG żegna się czterech Litwinów i osiemnastu Ukraińców. – Stworzyliśmy tu jedną wielką międzynarodową rodzinę. Żal się rozstawać, ale w życie żołnierza wpisane są takie momenty – powiedział płk Volodymyr Yudanov, zastępca dowódcy LITPOLUKRBRIG. Z kolei ppłk Eligijus Senulis dodał: – Odchodząca grupa zbudowała solidne podstawy dla tych, którzy w Lublinie pojawią się w jej miejsce. Połączyliśmy nasze umiejętności, by powstała tu dobrze funkcjonująca międzynarodowa jednostka. Brygadzie na pewno przyda się świeża krew, nowe pomysły i wizja, a każdy z nas wywozi z Lublina ogromne dodatkowe umiejętności – zaznaczył szef sztabu LITPOLUKRBRIG.