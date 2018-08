Armia dostała kolejną partię nowych mundurów

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Maskpol dostarczyła do wojskowych magazynów ponad 62 tys. mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich – wzór 2010. To część zamówienia, jakie w marcu złożyła 2 Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy. Nowy mundur jest uszyty z bardziej odpornych na zniszczenie tkanin, ma też bardziej funkcjonalny krój.

Wojskowe przepisy zakładają, że żołnierze otrzymują cztery mundury polowe na dwa lata. Armia musi więc co roku kupować kilkadziesiąt tysięcy nowych. Ponieważ w 2017 roku regionalne bazy logistyczne, odpowiedzialne za to zadanie w imieniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, nie zrobiły zakupów, w tym roku trzeba było zamówić znacznie więcej.

W marcu 2 Regionalna Baza Logistyczna zawarła więc z firmą Maskpol, należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, umowę wartą prawie 40 mln zł. Kontrakt zakłada, że do 14 września wojsko otrzyma 40 tys. mundurów polowych wzór 2010 oraz 60 tys. mundurów polowych letnich wzór 2010.