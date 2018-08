PKW „Sophia” zaczyna II zmianę

Żołnierzy, którzy wylatują do Włoch, pożegnał gen. dyw. Jan Śliwka, zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. – Mam nadzieję, że wasza misja przebiegnie bezpiecznie, a wy powrócicie do kraju z wysoko podniesioną głową – mówił generał. Przypomniał, że na Sycylii będą reprezentować Polskę. – Z dumą prezentujcie biało-czerwoną szachownicę, biało-czerwoną flagę. Jesteście ambasadorami Polski w misji Unii Europejskiej. Pamiętajcie, że to zaszczyt, ale i zobowiązanie do profesjonalizmu i bezpiecznego wykonywania zadań – mówił zastępca dowódcy generalnego. Głos zabrał również biorący udział w uroczystości gen. bryg. Tadeusz Mikutel, zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. – Będziecie bronić południowej granicy naszego kontyngentu. Spotkacie się z zagrożeniami, których nie mamy tu w Polsce. Dlatego oczekuję, że będziecie czujni, tak aby nie przeoczyć żadnego niebezpieczeństwa – mówił gen. Mikutel. – Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo kolegów i o to, by operacje, w których bierzecie udział, powiodły się – dodał oficer.

Kilka tygodni temu żołnierze, którzy tworzą II zmianę PKW „Sophia”, przeszli certyfikację przed misją. Jej organizatorem było Dowództw Operacyjne. Załoga samolotu Bryza krążyła nad Zatoką Gdańską, a jej zadaniem było m.in. namierzenie, rozpoznanie oraz sfotografowanie jednego z holowników 3 Flotylli Okrętów oraz jachtu marynarki wojennej. Zebrane podczas lotu informacje trafiły do zespołu rozpoznania, który poddał je szczegółowej analizie. Tego typu zadania polscy żołnierze będą wykonywać we Włoszech. – Podczas certyfikacji daliście się poznać jako zgrany zespół – podsumował podczas uroczystości pożegnania gen. dyw. Jan Śliwka.

„Sophia” to misja Unii Europejskiej, która rozpoczęła się w maju 2015 roku. Jej nazwa pochodzi od imienia dziewczynki – dziecka emigrantki z Somalii. Sophia urodziła się na pokładzie niemieckiej fregaty FGS „Schleswig-Holstein”. Od samego początku żołnierze wchodzący w skład kontyngentów walczą z przemytem ludzi, towarów i surowców. Żołnierze szkolą również libijskie morskie siły bezpieczeństwa, które mają przeciwdziałać procederowi nielegalnego przemytu migrantów. Uczestnicy misji ściśle współpracują z Sojuszem Północnoatlantyckim, który w tym samym rejonie prowadzi operację NATO „Sea Guardian”.

Polacy do misji „Sophia” dołączyli w połowie lutego tego roku. Kontyngent liczy stu żołnierzy i stacjonuje we włosko-amerykańskiej bazie Sigonella na Sycylii. Trzon PKW stanowią lotnicy, obsługa naziemna i sztabowcy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni. Do dyspozycji mają samolot rozpoznawczy Bryza z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Dowódcą I zmiany kontyngentu był kmdr por. Cezary Kurkowski. Teraz w tej roli zastąpi go kmdr por. Mariusz Konopka, doświadczony pilot Bryzy.