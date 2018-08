Święto Pułkowe 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej

Niedziela, 5 sierpnia – zarezerwujcie ten dzień w swoim kalendarzu, bo będzie się działo. Przejażdżki rosomakiem i wojskowymi hummerami, pokaz skoków ze spadochronem, rekonstrukcja walk obronnych, występ „człowieka flagi” to tylko część z wielu atrakcji pikniku wojskowego. Na wydarzenie mieszkańców Wadowic i całego powiatu zaprasza starosta Bartosz Kaliński.

Tegoroczne Święto Pułkowe 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej będzie miało wyjątkową oprawę ze względu na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10. 30 Mszą św. w Bazylice Ofiarowania NMP, po której uroczysty pochód na czele z Asystą Honorową 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic oraz 18 Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska-Białej przejdzie pod Pomnik 12 PP. Tam zostanie odczytany Apel Pamięci połączony z salwami honorowymi w hołdzie poległym. Następnie kompania wojskowa przemaszeruje na wadowicki stadion, gdzie rozpocznie się druga część obchodów, czyli piknik wojskowy. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, które będą nie lada gratką dla miłośników militariów i nie tylko.

- To pierwszy taki piknik w naszym mieście z udziałem najnowocześniejszego sprzętu używanego obecnie w polskiej armii. Bez wątpienia jedną z największych atrakcji będzie Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak, który przyjedzie do nas z Siemianowic Śląskich. Robi on wrażenie nie tylko z zewnątrz. W środku jest imponujący, o czym będzie mógł się przekonać każdy już w najbliższą niedzielę na stadionie Skawy Wadowice - zachęca Bartosz Kaliński starosta wadowicki, organizator wydarzenia.