Generał Andrzejczak w Centrum Weterana

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund T. Andrzejczak przebywał 30 lipca z roboczą wizytą w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Podczas spotkania, dyrektor warszawskiego Centrum pułkownik Leszek Stępień przedstawił szefowi Sztabu Generalnego WP strukturę placówki oraz zakres zadań wykonywanych na rzecz weteranów, weteranów poszkodowanych oraz rodzin żołnierzy poległych w czasie pełnienia służby w misjach i operacjach zagranicznych.

Wizyta stanowiła okazję do rozmowy z żołnierzami i pracownikami wojska. Generał Rajmund T. Andrzejczak interesował się zakresem i rodzajem pomocy, którą mogą uzyskać zgłaszający się do Centrum weterani. W kontekście zbliżającego się Święta Wojska Polskiego, pobyt w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa stanowił ważny, skłaniający do refleksji i inspirujący punkt na mapie spotkań generała Andrzejczaka, po objęciu stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.