Wyślij kartkę do bohatera!

Każdy, kto chce napisać do powstańców warszawskich, może to zrobić, wysyłając bezpłatną kartkę w ramach akcji „BohaterOn – włącz historię!”. Jutro rusza trzecia edycja kampanii, której celem jest przypomnienie o męstwie i poświęceniu uczestników walk o wolną Polskę. Dzięki akcji uczestnicy walk otrzymają nie tylko pocztówki, lecz także pomoc finansową.

Akcja wysyłania kartek rozpocznie się 1 sierpnia, a zakończy 2 października. Daty mają wymiar symboliczny i nawiązują do czasu, w jakim latem 1944 roku na ulicach Warszawy były prowadzone walki. Pocztówki z wizerunkiem powstańca można otrzymać m.in. we wszystkich placówkach Poczty Polskiej oraz w samolotach należących do polskiego przewoźnika – Polskich Linii Lotniczych LOT. Oprócz tradycyjnych pocztówek będzie możliwość wysłania pocztówek przez Internet. – Jednak na wirtualnej kartce można napisać jedynie 25 słów. Dokładnie tyle, ile używano w korespondencji wysyłanej pocztą podczas powstania warszawskiego – mówiła na konferencji inaugurującej akcję Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka „BohaterOn”. E-pocztówki zostaną wydrukowane i dostarczone adresatom. Podczas poprzednich dwóch edycji wysłano łącznie 2 015 507 kartek i listów.

– To dla nas ogromne wzruszenie, gdy otrzymujemy kartki z podziękowaniami. Piszą do nas nawet 9-letnie dzieci – podkreślała Hanna Stadnik, ps. Hanka, jedna z uczestniczek powstania. – Podczas poprzedniej edycji otrzymałam ponad sto kartek i listów. Wieczorami siadałam i czytałam je. Nie mogłam odpisać na wszystkie, ale tam, gdzie był numer telefonu autora, starałam się zadzwonić, by podziękować. To były niezwykłe chwile, gdy dziecko, które odbierało telefon, krzyczało uradowane: „Mamo, powstaniec do mnie dzwoni!” – opowiadała Hanna Stadnik.

Do wzięcia udziału w akcji zachęcali dziś nie tylko organizatorzy, lecz także przedstawiciele instytucji, które wspierają kampanię – Muzeum Powstania, Warszawskiego czy IPN. – Ta akcja pozwala powiedzieć powstańcom: „dziękuję”. Jest to ważne dla obu stron, zarówno dla bohaterów naszej niepodległości, jak i dla współczesnych pokoleń – mówił podczas konferencji inaugurującej kampanię Jan Ołdakowski, dyr. warszawskiego muzeum. – Powstanie w Warszawie jest postrzegane przez Polaków jako jedno z trzech najważniejszych wydarzeń w polskiej historii. To może być zaskakujące, bo jednak ten zryw miał charakter lokalny, ale w pewnym sensie właśnie tu walczyła cała Polska – zaznaczył Adam Hlebowicz, dyr. Biura Edukacji Narodowej IPN.

W kampanię zaangażowani są także aktorzy popularnego serialu „Czas honoru”. Ambasadorami „BohaterOn” została Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Maciej Zakościelny i Antoni Pawlicki. – Poznanie powstańców i możliwość podziękowania im to dla mnie ogromny zaszczyt. Chcę być taka jak wy i chcę, byście stali się wzorem dla moich dzieci – mówiła Magdalena Różczka, zwracając się do obecnych na sali powstańców – Hanny Stadnik, Jakuba Nowakowskiego, ps. Tomek, Jana Ryszarda Sempki i Władysława Rosińskiego. – Wysłanie kartki to taki mały wielki gest. Warto to zrobić – zachęcała aktorka. – Nie pozwolimy o was zapomnieć – dodał Antoni Pawlicki, aktor „Czasu honoru”.

Kartki można wysłać do konkretnych powstańców. Ich sylwetki są opisane na stronie kampanii. – W ubiegłym roku co trzecia pocztówka była skierowana do wybranej osoby. Dzięki temu wiemy, że uczestnicy akcji rzeczywiście poznają ich historię – mówiła organizatorka kampanii.

Podczas konferencji został zaprezentowany spot, który będzie prezentowany w mediach publicznych, pociągach czy samolotach Dreamliner należących do LOT-u.

Film: BohaterON

Hasłem tegorocznej edycji „BohterOn” są słowa: pamięć – edukacja – pomoc. Odnoszą się one do trzech filarów kampanii. Podtrzymywanie pamięci o powstańcach to idea, jaka przyświeca akcji wysyłania kartek. Ale w ramach akcji „BohaterOn” jest prowadzony również ogólnopolski cykl seminariów dla nauczycieli, realizowany wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Na przełomie września i października w każdym województwie odbędą się spotkania z pedagogami na temat tego, jak w sposób nieszablonowy rozmawiać z uczniami, żeby zainteresować ich wydarzeniami ważnymi w polskiej historii. Efektem tych spotkań mają być projekty przygotowane przez uczniów, np. wystawy, krótkie filmy czy gry. – Nasze działania edukacyjne zyskały w tym roku akceptację Ministerstwa Obrony Narodowej i zostaną dofinansowane w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom” – zaznacza Agnieszka Łesiuk-Krajewska.

Ważną częścią kampanii „BohaterOn” jest udzielanie pomocy powstańcom. Chodzi zarówno o pomoc w codziennym funkcjonowaniu, np. zawiezieniu do lekarza czy przyniesieniu zakupów, jak też o wsparcie finansowe.

Wśród sponsorów kampanii są m.in. Orlen, PZU, Poczta Polska, Lotto, LOT, PolRegio, PGE.