Pokolenia utracone

Co do jednego zgadzamy się wszyscy – pierwsze niepodległościowe pokolenie, które w Warszawie zbrojnie wystąpiło przeciwko Niemcom, to być może jedni z najwartościowszych ludzi, jakich miała umęczona okupacją Polska. Należało ich chronić jako zasiew przyszłości. Dlatego ułudą jest myślenie o doświadczeniu powstania w kategoriach historii zamkniętej, policzonej, przepracowanej. Nieprawdą jest, że obraz tej narodowej traumy z czasem zblaknie. Straty powstania, mierzone statystyką, są zmienną, która wciąż rośnie, wciąż się powiększa.

Ta najszlachetniejsza odsłona przerwanego młodego życia oddanego Polsce, rzuconego do jej stóp, ma swój dalszy ciąg przekraczający tajemnicę śmierci. Jest nim nieobecność pokoleń utraconych, pustka między nami. Nie narodziły się dzieci poległych powstańców, nie będzie ich następców. Historia z czasem płowieje, staje się tłem, na którym mocno odcina się życie współczesnych. Ale format tamtych ludzi to wciąż pierwszy plan. Musimy być warci tej ceny.

