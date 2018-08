Zaprojektuj teren wokół Muzeum Powstania Warszawskiego

Zwiedzający mają łatwiej tu trafić i miło spędzić czas w okolicy, która powinna wpisywać się w architekturę zmieniającej się wciąż warszawskiej Woli. Muzeum Powstania Warszawskiego planuje rozbudowę. Jak będzie wyglądało po zmianach? Wszystko rozstrzygnie konkurs dla architektów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia.

Muzeum Powstania Warszawskiego mieści się w przy skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Towarowej. Jednak wejście do budynku znajduje się zupełnie gdzie indziej – przy mało uczęszczanej ulicy Przyokopowej. To powoduje zamieszanie i dezorientację wśród gości, którzy chcą je zwiedzić. Dlatego zapadła decyzja o rozbudowie przestrzeni Muzeum od strony ulicy Towarowej. Dziś znajduje się tam pawilon „Pokój na Lato”, w którym odbywają się kameralne koncerty i spotkania, można tu również wypić kawę czy zjeść obiad. Pawilon działa tylko od czerwca do września, przez pozostałą część roku jest pusty. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, chce zagospodarować tę przestrzeń na stałe i stworzyć tam główne wejście do obiektu.

Tak zrodził się pomysł, aby zorganizować konkurs dla architektów na projekt rozbudowy placówki. Poza strefą wejściową trzeba będzie również zaprojektować część, która ma być miejscem spotkań warszawiaków i zwiedzających. – Nowa formuła zagospodarowania terenu powinna przewidywać miejsce, które będzie wyraźnie powiązane ze sferą działalności Muzeum, jednocześnie musi zachować w pełni autonomiczny charakter – mówi Anna Kotonowicz, rzeczniczka Muzeum Powstania Warszawskiego. Pomysłodawcom konkursu zależy na tym, by przestrzeń była nie tylko funkcjonalna, lecz też utrzymana w duchu „slow life”, tak by każdy mógł tu usiąść i zrelaksować się, a materiały użyte do jej aranżacji były w jak największym stopniu naturalne. – Ta część z założenia ma uwzględniać miejską tradycję, jaką stworzył stojący tam do tej pory tymczasowy pawilon rekreacyjno-kulturalny „Pokój na Lato” – dodaje Konotowicz. Ile będzie kosztować przebudowa? Tego nie wiadomo, organizatorzy konkursu informują, że o kosztach będzie można mówić dopiero po jego rozstrzygnięciu.